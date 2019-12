Andreja Plenkovića

U Vukovaru je jučer pod predsjedanjem premijeraodržanana kojoj su rezimirana dosadašnja postignuća, kao i pripreme za uključivanje Projekta u novikako bi se postigao ravnomjerniji razvoj pet slavonskih županija u usporedbi s ostatkom Hrvatske.Na sjednici se, između ostalih tema, razgovaralo i o dva važna projekta za, izgradnji, kojim bi se bitno povećava ukupna gospodarska aktivnost, te izgradnjiu Luci Osijek.Što se Regionalnog distribucijskog centra tiče, Ministarstvo je osiguralo početnih, no treba iznaći i preostala sredstva do potrebnih. Za Luku Osijek osigurano je, no nakon postupka javne nabave utvrdilo se da će projekt koštati. Govorilo se i okojoj su potrebne investicije kako bi se stavila u punu funkciju.Prije početka sjednice, zamjenik župana osječko-baranjskogpotpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva „“, sufinanciran sredstvima iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u vrijednostiNa sjednici Savjeta istaknuto je kako je Slavonija postala, gradi se 20 bolnica i oprema, a podupire seNakon sjednice Savjeta dodijeljena suukupne vrijednostiod kojih jenamijenjeno za područje Slavonije, Baranje i Srijema. Odobreno jeza obnovu dva dvorca u, a ugovore za projekte na svom području potpisali su predstavnici gradova, te vlasnici nekoliko OPG-ova.Inače, od pokretanja Projekta Slavonija, Baranja i Srijem do sada ugovoreno jeeuropskih sredstava te isplaćenoza poticanje poduzetništva, obrazovanja, zdravstva, razvoja vodoopskrbe i odvodnje te za kulturnu i prirodnu baštinu, promet, energetiku, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta.