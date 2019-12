Sveti Nikola

Krampus

osječkim Gornjim gradom i adventskim sajmom

nije štedio nikoga

Turističkoj zajednici grada Osijeka

Mie Dimšić

veliki broj turista

Sajmu antikviteta

Motomrazovi

Tekst i foto: TZ Osijek

Najava:

i njegov strašni pratiteljdanas 6. prosinca posjetili su Osijek! Dok su šetaliNikola je dijelio bombone svima koji su bili dobri, a Krampus, očekivano, od kazne- ni djecu pa čak niti jureće tramvaje!Koliko doznajemo od neimenovanog izvora u, veselo-zločesti dvojac večeras će se zasigurno pojaviti i u starom gradu te prošetati tamošnjim Adventom u Tvrđi prije koncertakoji počinje u 20 sati na središnjoj pozornici.S obzirom da u Osijeku trenutno boravi i, što nas veseli, Sveti Nikola i Krampus dali su naslutiti kako njihov radni posjet Osijeku neće biti gotov do sutra te će posjetitelje našeg grada umjesto u njihovim domovima morati potražiti tijekom u subote 7. prosinca, vjerojatno nau Tvrđi od 9 do 13 sati.Oko podneva će se tramvajem iz Tvrđe zaputiti do glavnog osječkog trgu dodatno provjeriti jesu li svi kojima su njihovi kolegenamijenili poklone bili zaista dobri tijekom cijele godine.Ukoliko ih vidite i vi - budite dobri!