petak, 6. prosinca 2019.,

Portanovu

Sveti Nikola

Krampus

od 17 do 19 sati

Djeda Božićnjaka

sutra, 7. prosinca 2019.

Djedov poštanski sandučić

Advent u Portanovi

Stigao nam je blagdan kojem se svi mališani vesele! Danas, u, povedite najmlađe ujer tamo će ih razveselitiglavom i bradom i vjerni mu pomoćnik - nimalo strašan. Sve koji su bili dobri ove godine, danasčekaju slatka mala iznenađenja!Čak su i trgovine u Portanovi pripremile popuste povodom Svetog Nikole… ne zaboravite provjeriti koje!A svi oni koji željno iščekujutrebaju znati da se već od, mogu družiti s njim u Portanovi svaki dan. Dolazak Djeda Božićnjaka predviđen je sutra u popodnevnim satima, a druženje i fotografiranje s dobrim djedicom bit će svaki dan od 17 do 19 sati, i tako sve do 23. prosinca.Osim druženja, Djedu Božićnjaku u Portanovi možete i pisati.spremno čeka pisma najmlađih, a iz Portanove kažu da će najkreativnija pisma nagraditi poklonima.I naravno, ne propustite sudjelovati i u adventskoj nagradnoj igri Portanove u kojoj se nagrade dijele baš svaki dan! Osim svakodnevnih izvlačenja, adventska nagradna igra pod nazivom– odgovori i osvoji imat će i završno izvlačenje u kojem će sudjelovati svi kuponi i kada će se izvući dobitnik glavne nagrade, a to je 2.000 kuna za shopping u Portanovi!Zaputite se danas u Portanovu, zaigrajte nagradnu igru „“ i osvojite Twister mjesečnu iskaznicu u vrijednosti 300 kuna.