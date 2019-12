Ledena bajka

Klizalištu Sokol Centar Osijek

Program:

Četvrtak , 5. prosinca 2019.

21:00 sati

Petak , 6. prosinca 2019.

17:00 sati

19:00 sati

Subota , 7. prosinca 2019.

19:00 sati

Nedjelja , 8. prosinca 2019.

11:00 sati

13:00 – 14:15 sati

Spremite se svi –je stigla u grad! Savršena bijela ledena ploha, udobne klizaljke, glazba, lampice, topli čaj i slatko-slane delicije – sve Osječane to čeka naVrijeme je da svi izađu van i uživaju u prvim zimskim radostima jer znamo i mi i vi – jedva smo čekali početak sezone ludiranja na ledu! Ledena bajka na Sokolu u svom prvom tjednu nudi odličnu zabavu, disko partije i delicije koje nude izvrsni Mr. Jack grill house i Slatka Tvornica!- Disco night on ice: TOP CHART DANCE WORLD HITS by VJ LaserI. smjena: 17:00 – 18:15hII. smjena: 19:00 – 20:15hIII. smjena: 21:00 – 22:15h (Disco night on ice: TOP CHART DANCE WORLD HITS by VJ Laser)- Mini disco na ledu- DISCO POP/HITOVI '80. by VJ LaserI. smjena: 17:00 – 18:15h (Mini disco na ledu by VJ Laser)II. smjena: 19:00 – 20:15h (Disco night on ice: DISCO POP/HITOVI '80. by VJ Laser)III. smjena: 21:00 – 22:15h- Après skate partyI. smjena: 11:00 – 12:15hII. smjena: 13:00 – 14:15hIII. smjena: 15:00 – 16:15hIV. smjena: 17:00 – 18:15hV. smjena: 19:00 – 20:15h (Après skate party)VI. smjena: 21:00 – 22:15h (Après skate party)- Family day on ice: Mini škola klizanja za djecu i odrasle- Hokej igraonica za djecu od do 10 godinaI. smjena: 11:00 – 12:15h (Family day on ice: Mini škola klizanja za djecu i odrasle)II. smjena: 13:00 – 14:15h (Hokej igraonica za djecu od do 10 godina)III. smjena: 15:00 – 16:15hIV. smjena: 17:00 – 18:15hV. smjena: 19:00 – 20:15hVI. smjena: 21:00 – 22:15hU nagradnoj igri na portalu Osijek031.com možete osvojiti 2x2 ulaznice za klizanje. Nagradnu igru možete zaigrati na našoj Facebook stranici ili jednostavnoobjavu i ostaviti komentar ispod.