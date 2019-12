Fantastične vijesti

Tekst i foto: OŠ Retfala

stigle su ovoga ljeta na e-mail adresu. Naime, školi su odobrena čak. Točnije, radi se o. Velik je to uspjeh za Osnovnu školu „Retfala“ koja je još prije 2 godine bila početnica u ovom programu Europske unije, a sada je jedna od najaktivnijih škola.Budući da se dvogodišnji KA1 projekt „“ ovog rujna bližio svom kraju, škola, na čelu s Timom za projekte, odlučila je nastaviti svoj rad na Erasmus+ platformi. Uspjeh je i to što je taj upravo završeni projekt Agencija za mobilnost i programe EU ocijenilašto govori ou školi.KA1 projekt „Re-Ci-Da“ („) planiran je kao nastavak nedavno završenog KA1 projekta „Centar izvrsnosti 2019.“. Najveća promjena je čak trostruko povećanje broja radionica za darovite učenike jer su sada oblikovane tri „Darovite skupine“- skupineUključen je i mnogo veći broj učenika, a radionice će jedanput mjesečno voditi članovi „Tima za projekte“ i „Tima za Darovite“. Unutar ovog projekta 12 zaposlenika škole pohađat će međunarodne strukturirane tečajeve o radu s darovitim učenicima i naprednim metodama rada koji će se održavati. Koordinatorica projekta je učiteljica matematike i informatikePortugalski koordinatori vode projekt „“ u koji su još uključene škole iz. Cilj je projekta istraživanje, promicanje i prezentacija ekološkog nasljeđa kao važnog dijela nasljeđa Europe te aktivno djelovanje na njegovom korištenju u obrazovne, rekreacijske, poduzetničke i posebno turističke svrhe. Koordinator je ovog projekta koji uključuje mobilnost 20 učenika i 8 učitelja učitelj geografijeuz pomoć učiteljiceRumunjski koordinatori vode projekt „“ u koji su još uključene škole iz. Cilj je projekta razvoj učeničkih čitalačkih sposobnosti i sposobnosti razumijevanja pročitanog koje su u ovim državama, pa tako i kod nas, prilično slabe s tendencijom dodatnog pogoršanja. Naime, PISA testovi pokazuju problem razumijevanja pročitanog koji posljedično utječu na rezultate u svim ostalim poljima rada i obrazovanja. Koordinatorica projekta koji uključuje mobilnost 16 učenika i 12 učitelja je knjižničarka Ivana Hengl uz pomoć učiteljiceVelik je ovo izazov za čitavu školu, a ponajprije za njezino vodstvo i Tim za projekte. No, ovo je i izvanredna prilika za poboljšanje rada škole na brojnim poljima te otvaranje novih vidika učenicima, učiteljima i lokalnoj zajednici. Čvrsto vjerujemo da Osnovna škola „Retfala“, koja je ovim brojem aktivnih projekata ušla u sam vrh škola u Republici Hrvatskoj, ima sposobnosti i kapacitete, ne samo za provedbu projekata nego i njihovu nadogradnju u budućnosti.