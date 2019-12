projekte poticanja poduzetništva

Zau Proračunu Osječko-baranjske županije ove godine osigurano je ukupno, što se postupno dodjeljuje tijekom godine na temelju pristiglih zahtjeva na javne pozive. Tako je danas (4. prosinca 2019. godine) zamjenik županapotpisao ugovore o dodjeli potpora sa. Njihova ukupna vrijednost je, odobrenih kroz šest javnih poziva.- rekao je zamjenik župana Ivanović. Izrazio je zadovoljstvo što uspješni rezultati prate takav rad te naglasio da seŽupanije i poduzetnika treba i dalje razvijati jer se vizija razvoja Osječko-baranjske županije temelji upravo na gospodarstvu.Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvokaže da Osječko-baranjska županija kroz projekte i potpore nastoji stvoriti stimulativno okruženje za razvoj poduzetništva.- kaže pročelnica.Najviše danas potpisanih ugovora (53) odnosi se potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, a njihova vrijednost je. Za ovu vrstu potpora u proračunu je ukupno osigurano, a u srpnju je dodijeljeno 96 financijskih potpora u iznosu od. Potpora iznosi do 50 % opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do, koliko je dobilo osam korisnika u prerađivačkoj industriji. Najviše potpora dodijeljeno je za nabavu strojeva, alata, opreme za obavljanje djelatnosti, nabavu računalne opreme i računalnih programa, opremanje poslovnog prostora.Za potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti osigurano je ukupno, a sada su ugovori potpisani s devet korisnika kojima je odobreno. Pojedinačni iznosi odobravaju se do 75 % opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100 % opravdanih troškova.Potpore za savjetovanje poduzetnika iznose do 50 posto opravdanih troškova. Ugovore je potpisalo devet korisnika, a ukupna vrijednost je. Za potpore za promotivne aktivnosti planirano jea danas je zaključeno pet ugovora u vrijednostiPotpore za učeničko poduzetništvo dobila su dva korisnika (ukupno, dok je jedan korisnik dobiopotpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda.