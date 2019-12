Portastične srijede

Advent u Portanovi

Magic Baby

nemojte propustiti

ajpovoljnijim cijenama

subote 30. studenog 2019., Djed Božićnjak

poštanski ured

7. prosinca 2019., u 17 sati

od 17 do 19 sati sve do 23. prosinca 2019.

Sveti Nikola

Krampusa

u četvrtak 5. i u petak 6. prosinca 2019.

od 1. prosinca 2019.,

Advent u Portanovi

Maxi-Cosi autosjedalicu Beryl

Magic Baby

novorođenčetu

[Sponzorirani članak]

Danas iskoristite popustei zaigrajte nagradnu igru „“ i osvojite vrijednu nagradu koju sponzorira Portastičnu srijedu u mjesecu darivanja nikako. Riješite već danas poklone i počastite sebe po novog mjeseca.Odu Portanovi ima svoj vlastiti. Djedov poštanski sandučić spremno čeka pisma najmlađih, a iz Portanove kažu da će najkreativnija pisma nagraditi poklonima.A i Djed Božićnjak osobno stiže u Portanovu i to. Družit će se i fotografirati s najmlađima svaki danAli prije Djeda Božićnjaka u goste Portanovi stiže još jedan dragi djedica –. U pratnji „strašnog“razveseljavat će mališane i, od 17 do 19 sati.u Portanovi možete zaigrati nagradnu igru– odgovori i osvoji u kojoj se nagrade dijele baš svaki dan. Uz predočenje računa od kupovine iz bilo koje trgovine ili uslužnog objekta unutar Portanove, na Info pultu preuzmite kupon za sudjelovanje, točno odgovorite na postavljeno dnevno pitanje, ispunite kupon s vašim podacima i ubacite ga u za to priloženu kutiju. Već sljedeći dan izvlači se dobitnik koji je sudjelovao u nagradnoj igri prethodni dan… i tako 24 puta, odnosno sve do 24. prosinca. Dodatno, svi kuponi još ulaze i u završno izvlačenje u kojem će se izvući dobitnik glavne nagrade, a to je 2.000 kn na poklon kartici za shopping u Portanovi!Zaputite se danas u Portanovu, zaigrajte nagradnu igru „Advent u Portanovi“ i osvojitekoju darujeMaxi-Cosi autosjedalicu Beryl lako se prilagođava vašemod rođenja pa sve do 7 godina starosti djeteta. Ima položaje okrenute prema naprijed i prema nazad. Autosjedalica je izrađena korištenjem inovativne, visoko učinkovite G-CELL tehnologije za maksimalnu zaštitu od bočnih udara. Instalira se u automobile brzo i sigurno, koristeći ISOFIX ili sigurnosni pojas za automobil.