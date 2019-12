Gimnastičko društvo Osijek – Žito

Ove godine napravili smo značajan iskorak u povećanju broja djece školskog uzrasta. Zadovoljstvo je vidjeti dvoranu punu djece koja žele trenirati i svaki naš susret prođe odlično. Sljedeći korak je raditi na animiranju dolaska još većeg broja predškolaca jer poznato je da je gimnastika najbolja tjelesna aktivnost za djecu te dobi

Imali smo odličan trening i iznimno mi je drago što se trudimo povezati s našim kolegama iz regije. Danas smo pokazno odradili jedan naš trening kakav vodimo s našom djecom u dobi od 3 do 4,5 godine, a ostat ćemo u kontaktu s kolegama iz Vukovara za potrebe daljnje razmjene znanja i iskustva

Gimnastičko društvo Osijek - Žito, u provedbi svog projekta, posjetio je vukovarski gimnastički klub GK Vukovar i s njihovim trenerima i predškolskom grupom podijelio svoja znanja i iskustvo u provedbi treninga najnižih uzrasta. Bila je izvrsna prilika družiti se s vukovarskim mališanima koji vrlo predano vježbaju u vukovarskom gimnastičkom klubu. Iako nemaju najmoderniju dvoranu na raspolaganju i sve željene rekvizite i pomagala, želja da o gimnastici nauče što više – zasigurno postoji. Dugogodišnje poznanstvo i prijateljstvo 2 slavonska kluba logično je rezultiralo i suradnjom na realizaciji projekta Mala gimnastička škola, čiju provedbu, podsjetimo, omogućuje Središnji državni ured za šport kroz Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini. Trener Đorđe Stojšić, zajedno sa suprugom Bosiljkom, zadnja dva desetljeća predano radi na okupljanju što većeg broja djece svih uzrasta s ciljem uključivanja u program redovnog treniranja u Gimnastičkom klubu Vukovar. "Ove godine napravili smo značajan iskorak u povećanju broja djece školskog uzrasta. Zadovoljstvo je vidjeti dvoranu punu djece koja žele trenirati i svaki naš susret prođe odlično. Sljedeći korak je raditi na animiranju dolaska još većeg broja predškolaca jer poznato je da je gimnastika najbolja tjelesna aktivnost za djecu te dobi", na kraju treninga rekao je trener Stojšić. Trening u Vukovaru bio je prilika trenerici Tihani Lujev iz GD Osijek – Žita da prenese svoja iskustva i praksu rada s najmlađim vježbačima. "Imali smo odličan trening i iznimno mi je drago što se trudimo povezati s našim kolegama iz regije. Danas smo pokazno odradili jedan naš trening kakav vodimo s našom djecom u dobi od 3 do 4,5 godine, a ostat ćemo u kontaktu s kolegama iz Vukovara za potrebe daljnje razmjene znanja i iskustva", izjavila je trenerica Lujev. O projektu: Mala gimnastička škola program je koji ima za cilj što većem broju djece u dobi od 1,5 do 4 godine starosti omogućiti redovito i kontinuirano sudjelovanje na organiziranim i pažljivo osmišljenim treninzima gimnastičke rekreacije. Mala gimnastička škola program je gimnastičke rekreacije u okviru kojeg zajedno treniraju djeca u dobi od 1,5 do 3 godine starosti u pratnji jednog roditelja/staratelja. Poznato je da djeca u toj dobi nisu fizički niti emotivno zrela da samostalno sudjeluju na organiziranim programima sportske rekreacije i u tom smislu, pomoć roditelja/staratelja je iznimno važna. Roditelj/staratelj ima ulogu pomoćnog trenera – on/ona prema uputama trenera pomažu djeci proći kroz gimnastički poligon i što ispravnije odraditi zadane vježbe. Također, u programu sudjeluju i djeca u dobi od 3 do 4 godine starosti koja treniraju samostalno. Program se provodi u sportsko – rekreacijskom objektu Sokol Centar Osijek (Kralja Zvonimira 5, Osijek) koji je u potpunosti opremljen sportskim pomagalima i rekvizitima potrebnim za provedbu ovog programa. Provedbu programa omogućuje Središnji državni ured za šport kroz Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.