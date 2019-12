Code Architect

Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

Tvrtkaiz Zagreba izradit će projekt, danas sjedištakoja je. Za šest mjeseci, nakon izrade projekta, krenut će obnova i potraga za izvorima financiranja.Ugovor o izradi projekta obnove županijske palače potpisali su zamjenik osječko-baranjskog županai arhitekt. Projektom vrijednim 250 tisuća kuna bit će obuhvaćena cjelokupna obnova unutrašnjosti i pročelja zgrade i svih instalacija te omogućena pristupačnost osobama s invaliditetom. Dožupan Ivanović izjavio je kako će u zgradi ostati uredi Osječko-baranjske županije, a dvorišni objekti nisu obuhvaćeni obnovom. Inače, Osječko-baranjska županija tek je prije nekoliko mjeseci postala vlasnikom zgrade nekadašnje Virovitičke županije u Županijskoj ulici broj 4 koja je pod posebnom zaštitom kao posebno povijesno zdanje građeno u prvoj polovicii prepoznatljiv je objekt u središtu Osijeka. Zamjenik župana Goran Ivanović rekao je također kako će uz skoru obnovu zgradeu susjedstvu središte Osijeka dobiti potpuno novu vizuru i zasigurno biti mamac za brojne turiste koji posjećuju grad.Pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unijeizjavila je kako se trenutačno ne može reći koliko će koštati obnova zgrade u Županijskoj 4 te da će to biti poznato nakon izrade projekta. Dodala je kakosamo pročelje nego i cjelokupna unutrašnjost, a projektom će se omogućiti i pristupačnost, a to znači i izgradnju dizala. Osječko-baranjska županija prijavit će projekt obnove zgrade za financiranje iz fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, a i početna sredstva za izradu projekta prijavljena su na natječaj za financiranje Ministarstva kulture koje podupire obnovu kulturne baštine.Klasicistička palača Virovitičke županije građena jepo nacrtima arhitekta. Palača je tlocrtne dispozicije u obliku izduženog pravokutnika. Glavno pročelje je simetrično koncipirano s naglašenim centralnim dvokatnim rizalitom. Palača Virovitičke županije svojom monumentalnošću, bogatom obradom arhitektonskih detalja i interijera ističe se među najvrjednijim profanim kasno klasicističkim zgradama u široj regiji Slavonije. Sačuvala je izvorni arhitektonski izgled i izvornu namjenu upravne zgrade.