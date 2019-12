MINUS

POPUSTA

Svi koji se odluče na kupovinu kompletnih dioptrijskih naočala u Lensu su posebno nagrađeni.

na popust od čak 40% pri kupovini dioptrijskih okvira

S novim naočalama Djedica sve jako dobro vidi.

[Sponzorirani članak]

S novim naočalama Djedica sve jako dobro vidi.

[Sponzorirani članak]

Djedica je sada spreman za dostavu poklona i nema bojazni da će neku adresu krivo pročitati.Prosinac je zakucao na vrata vrlo pompozno, užurbano i odlučno, kao da mu se nekud strašno žuri. Kao da mu se žuri zatvoriti još jednu godinu iza sebe koja, kao i svaka prije nje, postaje divno sjećanje - užurbana, i radosna, i tužna, i sjetna, i vesela, i prepuna novih lica, mjesta i situacija….Predblagdansko vrijeme je za sve nas posebno razdoblje. Blagdanske pripreme su već u punom jeku. Evo nam i Božića prije nego li smo se nadali. I vas je iznenadio, zar ne?Velik dio darova sveti Nikola i Djed Božićnjak već su pokupovali na „Black Friday-u." No tko bi stigao obaviti sve blagdanske shopping-e do sada. No nema veze, popusti i dalje ostaju prisutni, samo ih treba malo potražiti.Djed Božićnjak radi godišnji servis na saonicama – treba krenut na veliki put. Sobove je već pripremio za novo putovanje, a njegova ekipa punom parom pakira poklone kako bi sve bilo spremno na vrijeme.Kao i svi mi Djedica također voli popuste. Treba te silne poklone financirati. Ove godine uoči blagdana ekipa iz Očnih optika Lens opet uveseljava svoje kupce, a nove naočale kupio je i Djed Božićnjak.U Očne optike Lens je stigao, ali ne u obliku hladnog vremena, već u oblikuOvaj prosinac Lens je ostavio Djeda Božićnjaka i sve ostale kupce doslovno bez daha.Svi koji su odlučili kupiti nove dioptrijske naočale ostvaruju pravo. Spomenuti popust mogu koristiti kupci koji se odluče za kupovinu dioptrijskih leća cjenovnog razreda 590,00 kn i više.Oduševljen popustom Djed Božićnjak napravio korekciju vida i za sebe odabrao nove dioptrijske naočale. Kaže da mu je svake godine sve teže čitati adrese pa da ne bi pogriješio kod podjele darova. „Prošle godine je bilo svega.", priča nam s povjerenjem.Ove godine nema straha da će poklon otići na krivu adresu. Djedica se odlično pripremio. No, morate biti jako dobri u dijeljenju zagrljaja, ljubavi i dobrote. Pripazite na svoje najdraže, budite dobri i zavrijedite poklone.