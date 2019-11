25. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

rebalans Proračuna Osječko-baranjske županije

tabletima

Nedeljko Bosanac

nezadovoljstvo

Vlade Guberca

Županija surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave, podupiremo sve njihove projekte tako da ih financiramo u cijelosti, sufinanciramo ili iniciramo projekte kroz ministarstva i fondove, pa se i suradnja vrednuje ponajviše na temelju realiziranih projekata. Suradnja s Gradom Osijekom može i mora biti bolja, a pri tomu Grad mora biti prodorniji i jasniji jer predugo razgovaramo, a premalo se realizira. Neovisno o jedinicama lokalne samouprave Županija realizira određene projekte izravno s ministarstvima, kao što su KBC Osijek, Gospodarski centar, Koridor 5c i drugi. Problem, za koji trebaju znati i građani, je što Grad Osijek već dvije godine nije raspisao javnu nabavu za obnovu tramvajske infrastrukture, a to je preduvjet za nabavu novih tramvaja. Kako je riječ o europskim projektima, odobrenim od ministarstava i koji se realiziraju kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem , bojim se da ćemo doći u problem jer se dvije godine nije raspisalo natječaj. Ne znam zbog čega to nije učinjeno, no ako se propustiti određene rokove neće se moći realizirati pojedine projekte. A ovaj projekt je vrijedan 360 milijuna kuna i tu moramo energičnije reagirati. Da se to napravilo prije dvije godine već bi imali obnovljenu tramvajsku infrastrukturu i mogli bi raditi nove projekte, a ovako smo na početnom

Olegu Butkoviću

2,37 milijuna kuna

951,56 milijuna kuna

953,91 milijun kuna

Snježana Raguž

Gordana Stjepanović

ugradnji dizala i broju parkirališta

Tekst i foto: OBZ.hr

U Velikoj vijećnici Županijske skupštine jučer je održana. Većinom glasova vijećnici su usvojiliza ovu godinu te projekcije za naredne dvije godine. Ovo je prva sjednica na kojoj su vijećnici pratili njen tijek na, bez na papiru tiskanog dnevnog reda i obrazloženja točaka.Na početku sjednice vijećnici su postavljali pitanja županu. Tako je dr. sc.ponovno izrazioukupnim stanjem u Gradu Osijeku, kao i odgovorima rektora Sveučilišta J.J. Strossmayera dr. sc.na njegova vijećnička pitanja te ponudio političku suradnju županu u aktivnostima na pokretanje razvoja Osijeka.- rekao je župan Anušić te dodao da ni ministrunije poznato zašto Grad Osijek kasni u tom projektu.Vijećnici su većinom glasova podržali rebalans županijskog proračuna za 2019. godinu, odnosno njegovo povećanje za, pa umjestosada iznosi. Pojašnjenje izmjena i dopuna dala je pročelnica Upravnog odjela za javne financijaVijećnicazatražila je pisani odgovor na pitanje oDoma zdravlja Đakovo, što će i dobiti. Na pitanja vijećnika Marka Bogatića župan je odgovorio da ambulanta za fizikalnu terapiju u Belom Manastiru počinje raditi 2. prosinca te da Osječko-baranjska županije nije zadužena, a predstoji zaduženje za sufinanciranje projekata energetske obnove, za što je prijedlog odluke dostavljen vijećnicima.