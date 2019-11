prvo hrvatsko izdanje

Luka Mišović

Izuzetno sam ponosan i sretan što smo moj tim i ja nakon gotovo godinu rada sa XTERRA-om uspjeli dogovoriti da se upravo ova svjetski poznata triatlon utrka održi u Republici Hrvatskoj i to na jednom od naših najljepših otoka, na Malom Lošinju. Najbolji natjecatelji svijeta u ovome sportu na Lošinju će se boriti za 51 “ulaznicu” za njihov nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava na otoku Mauiju na Havajima u listopadu 2020. godine. XTERRA Croatia, kao GOLD event u kalendaru svjetskih utrka, održat će se od 16. do 19. travnja 2020. s različitim popratnim programima, ali s naglaskom na glavnu utrku u subotu, 18. travnja 2020. te MTB utrku od 40 km duž cijelog otoka a koje će siguran sam ostaviti bez daha i one najspremnije.

Dalibor Cvitković

Zadovoljstvo nam je da će se upravo na Lošinju, koji nosi titulu Europskog otoka sporta u 2020. godinu, održati prvo hrvatsko izdanje vodeće svjetske off road triatlon utrke. Vjerujem da će sudionike očarati atraktivan krajolik i lošinjske staze, jer upravo su mnogi plivači već potvrdili ljepotu i visoku čistoću našeg mora. Cilj nam je sportom i biciklizmom te ovakvim sportskim događajima produžiti turističku godinu te se nadamo da ćemo Master planom razvoja bike turizma to i uspjeti.

hotelski brend Lošinj Hotels & Villas. Rikardo Hesky

Lošinj Hotels & Villas vrlo rado podržava ovakve događaje. Vjerujemo da će XTERRA koja sljedeće godine premijerno dolazi u Hrvatsku, baš na otok Lošinj, okupiti pojedince i timove koji se žele okušati u ovim sportskim disciplinama, upoznati otok, našu ponudu, gostoljubivost te da će sa sobom ponijeti lijepe uspomene.

Helena Karaskova Erbenova

Lošinj je predivno mjesto, jednostavno prelijepo. Oduševljena sam prirodom, gostoljubivošću lokalnih ljudi te odnosom prema poviješću, osobito kroz Muzej Apoksiomena. Za onaj dio natjecateljskih staza i ruta koje sam vidjela i testirala mogu reći da su vrlo izazovni i prelijepi u isto vrijeme i sigurna sam da će natjecatelji uživati i ponijeti prelijepe uspomene sa sobom. Radujem se proljeću i XTERRA utrci na Lošinju!

od 16. do 19. travnja

xterraplanet.com/event/xterra-croatia

Tekst i foto: Joco Glavaš

Danas je u Zagrebu predstavljenovodeće svjetskekoja će se u travnju iduće godine održati na, a kojoj je prisustvovala i peterostruka europska XTERRA prvakinja i četverostruka pobjednica XTERRA WORLD TOUR 2019 ujedno i ambasadorica hrvatske XTERRA utrke.Okoprofesionalnih triatlonaca, žena i muškaraca, upravo će se na Jadranskoj obali, točnije u Malom Lošinju, pokušati kvalificirati na. Ovo je ujedno i prvi put u povijest da jedna ovako zahtjevna adrenalinska utrka dolazi u Hrvatsku, a na Lošinju će biti njezino premijerno izdanje za Srednju i Istočnu Europu. Pred natjecateljima jeoff road staze na kojoj u što kraćem vremenu i po pravilima moraju preplivati, odvozitite istrčatiU sklopu utrke održat će se i utrka brdskog biciklizma - XTERRA Croatia MTB Race. Dužina off road mountbike staze bit će 40 kilometara uz ukupnu visinsku razliku od 900HM, sa startnom i ciljnom pozicijom u Malom Lošinju!Hrvatsku verziju ove moćne globalne utrke koja se 18. travnja 2020. trči u Hrvatskoj na otoku Lošinju, predstavio je, direktor utrke XTERRA Croatia:Direktor Turističke zajednice grada Malog Lošinja,potvrdio je spremnost lokacije za domaćinstvo ovog prestižnog sportskog natjecanja:Glavni partner XTERRA Croatia utrke je, član Uprave Jadranka hotela, tvrtke u okviru koje djeluje brend Lošinj Hotels & Villas, istaknuo je vrijednost ove utrke za pozicioniranje destinacije otoka Lošinja te samog brenda na globalnoj turističkoj mapi:Predstavljanju XTERRA Croatia prisustvovala je i, peterostruka europska XTERRA prvakinja i četverostruka XTERRA WORLD TOUR 2019 pobjednica te ambasadorica XTERRA Croatia utrke na Lošinju. U Hrvatsku je stigla dan nakon što je primljena u XTERRA Kuću slavnih, a u prethodna dva dana je obišla lokacije i rutu utrke na Malom Lošinju:Prijave za XTERRA Croatia koja se održavau Malom Lošinju otvaraju se u nedjelju 1.12.2019. na adresi:. Pravo prijava imat će i hrvatski trkači triatlonci.O XTERRA UTRCI:Sve je započelo 1996. godine, kada su se gorski biciklizam i triatlon sastali u dvoboju najjačih na havajskom otoku Mauiju. Utrka se sastojala od grubog plivanja oceanskim vodama, utrke brdskim biciklom i trčanjem. Predstavljala je novi trkački format koji je privlačio i triatlonce i brdske bicikliste. Brdski biciklisti donijeli su svoj ležeran stil i jako samopouzdanje. Triatlonci su donijeli svoje naporne treninge i strastvenu predanost. Ubrzo su otkrili zajednički duh i stav koji ih je spajao. Ma koliko bili različiti, nisu se mogli oduprijeti izazovima i uzbuđenjima koje nudi ovaj novi multi sport.Od jednodnevne utrke koja se održavala na najudaljenijem otočnom lancu na svijetu – na Havajima, XTERRA je evoluirala u izdržljivi sportski životni stil koji je atraktivan diljem svijeta. U proteklih 20 i više godina XTERRA je prerasla svoj status samo 'utrke' i postala istinski način života za tisuće neustrašivih triatlonaca i trkača diljem svijeta.