10. i 11. siječnja 2020.

Gradski vrt

udrugom Panonski pivarski sindikat

dvije radionice

Željko Garmaz

petak, 10. siječnja 2020.

Siniša Lasan

Davora Zdjelarevića

subota, 11. siječnja 2020.

Ivo Kozarčanin

Tomislav Ivanović

Ivan Enjingi

Vinoteci "Vinita"

100 kuna

50 kuna

80 kuna

Tekst: Udruga Dekanter

Foto: Denis Despot

Najava:

Vjerojatno već znate da će početak 2020. godine obilježiti šesto izdanje osječkog festivala vina, delicija i ugodnog življenja WineOS-a . Dosad najveće izdanje te manifestacije, koja će se održatiu dvorani "", ponudit će brojne novosti i zanimljivosti za sve posjetitelje. No, ono što se neće promijeniti su brojne radionice, zanimljivije i privlačnije nego ikada.Ipak, i kod radionica će posjetitelji imati prigodu iskusiti nešto potpunonovo. Organizatori, u suradnji s, donoseo kućnom kuhanju i stilovima piva. Autor vinskih radionica ponovno je vinski novinar, pisac i bloger. Njegove su vinske priče prethodnih godina privukle brojne posjetitelje i goste, mahom one izvan Osijeka. U 2020., Garmaz na WineOS ponovno dovodi brojne vinare i njihove priče iz svih krajeva Hrvatske te susjednih zemalja.Program počinje u, već u 13 sati pričom o bijelim sortama Dalmacije. Sat vremena kasnije najbolji hrvatski sommelierpredstavit će vina Hercegovine, a u 15 sati i 30 minuta sudionici će imati priliku upoznati se s arhivom. Od 16 i 30 bit će predstavljena vinarija Tri oraha, zasigurno najmističnija i najskuplja vinarija Balkana. U 17 i 30 slijedi prezentacija poznatog mađarskog vinara Csabe Malatinskog, a u 19 sati počinje radionica o velikim crvenim vinima Makedonije.I drugi festivalski dan,, puna je događaja koji kreću od 13 sati radionicom o pelješkom vinu i kamenicama. Sat vremena kasnije bit će premijerno predstavljanje nekoliko vina, dok će od 15 sati poznati vinski novinarpredstavljati macerirana bijela vina s Plešivice. Od 16 sati vinski novinarpredstavit će manje poznate sorte vina iz Srbije, a u 17 sati slijedi radionica na kojoj će nazočni imati prigodu kušati raritete iz arhive poznatog istarskog vinara Morena Degrassija. Posljednja radionica šestog WineOS-a počinje istog dana u 18 sati kada će legenda hrvatskog vinarstvapredstavljati svoja vina iz 2003. godine.Ulaznice za radionice uskoro će se moći kupiti uu Strossmayerovoj 21. Cijena karata za vinske radionice iznosi, a za pivske. Na istom će se mjestu prodavati i ulaznice za WineOS po cijeni od. Festival će oba dana biti otvoren za posjetitelje od 15 do 21 sat.