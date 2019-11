pregršt naslova

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Brodeckova izvještaja

Eternaut

Skalpiranih

V KAO VENDETTA

Propovjednik

Tekst i foto: Dino Radmilović, mag. informatologije

Uzvezanih ute, dobro je znati daposjedujeza posudbu. Unazad desetak i više godina, strip se prestaje percipirati kao zabava za djecu i mlade te postaje uistinu odličan medij iz kojeg su, uz crtež i tekst, proizašla prava mala remek djela. U nastavku će biti predstavljena samo nekolicina stripova iz izuzetnoU stripu koji je nastao kao adaptacija romana Philippea Claudela, Manu Larcenet crno-bijelom tehnikom snažno dočarava surovost zabačenog kraja i ljudi koji u njemu žive. Radnjaodvija se u zabitom pograničnom selu netom poslije rata. Glavni lik, Brodeck, vratio se nakon godina provedenih u logoru i trudi se živjeti što mirnije i bezbolnije. No u selo dolazi stranac Anderer, odnosno Drugi. Zbog ratnih trauma kojih se još živo sjećaju, među seljanima vladaju nepovjerenje i strah koji kulminiraju zvjerskim ubojstvom neobičnog neznanca. Seljani zadužuju Brodecka da o tome događaju napišu izvještaj čega se on nerado laća, no izvještaj ga ponuka da paralelno s njim napiše drugu, svoju vlastitu priču. Možda malo subjektivno, ali ovo je moguće jedan od najboljih stripova, prava poslastica!Partija karata četvorice prijatelja biva naglo prekinuta: vani počinje padati fluorescentni, otrovni snijeg. Te su pahulje početak more, tragičan preludij invaziji izvanzemljana koja će donijeti smrt i uništenje Buenos Airesu i cijelome svijetu. Svjedok ovoga dramatičnog događaja prepunog tjeskobe jest Juan Salvo,. Klasik argentinskog stripa koji je poslije postigao kultni status i u svijetu, nastao je 1957. i predstavlja nevjerojatno točno proročanstvo tragedije preko trideset tisuća desaparecidosa (nestalih) iz vremena vojne hunte u Argentini koja će uslijediti dvadeset godina poslije. Među nestalima se, nažalost, našao i autor Eternauta, Hector German Oesterheld.Prije petnaest godina, Dashiell "Dash" Zli Konj pobjegao je od života u bijedi i siromaštvu u indijanskom rezervatu Ruža Prerije. Sad se vratio, ali ovoga puta ima tajnu: Dash je agent FBI-a ubačen među redove plemenskog poglavice, Lincolna Crvene Vrane, bivšeg člana aktivističke skupine "Crvena snaga" i sadašnjeg šefa kriminalne organizacije. Dash mora odlučiti koliko je daleko spreman ići – i koliko je spreman izgubiti – da bi otkrio krvave tajne svog rezervata. U prvoj knjizi, zvijezda stripa Jason Aaron (Thor, Original Sin, Wolverine) i crtač R. M. Guéra (Batman Eternal, Django Unchained) odvode cijeli kriminalistički žanr u potpuno novi svijet kroz priču o nasilju, izdaji, mistici, očaju, nadi i strašnim stvarima koje ljudi rade jedni drugima u ime povijesti. Nakon pročitanog prvog dijela nećete moći dočekati da u ruke preuzmete i ostale nastavke ovog odličnog stripa. Napetije od napetog akcijskog filma!smještena je u Englesku kojom je zavladao totalitarizam nakon što je razorni rat preoblikovao lice planeta. Po ovom stripu nastala je filmska uspješnica "O za osvetu" s Natalie Portman i Hugom Weavingom u glavnim ulogama. Ovaj čudesni nacrtani roman pripovijeda o tajanstvenom neznancu pod bijelom porculanskom maskom i njegovoj mladoj štićenici koji se protiv političke prisile bore terorom i apsurdom. Napeta je to pripovijest o granicama dobra i zla koje se zamute kad se kroči u ideološke vode, pripovijest koja do u detalje crta svijet u kojem nema ni političkih ni osobnih sloboda. Ovaj moćni ep Alana Moorea i Davida Lloyda o oduzimanju slobode i osobnosti, Fibra vam predstavlja u obogaćenu izdanju, boljoj obradi te na preglednijem i luksuznijem formatu, kako biste što više uživali u potresnim crtežima i priči. U knjigu su uključena sva poglavlja izvorne serijalizacije, ali i nanovo obojene vezne stranice, uvodi Lloyda i Moorea, Mooreova opsežna povijest nastanka stripa te širi izbor skica Davida Lloyda. Klasik.Sjedinjen s bizarnom spiritualnom silom po imenu Geneza, teksaški propovjednik Jesse Custer posve je razočaran u vjeru kojoj je posvetio čitav život. Sad ima moć "riječi", sposobnost natjerati ljude da čine sve što on naredi, stoga započinje nasilno i buntovničko putovanje preko Amerike. Pridružuje mu se njegova djevojka Tulip, koja voli vatreno oružje te irski vampir Cassidy, uglavnom pijan.gubi vjeru u ljude i Boga jer dok istražuje Ameriku, svjedoči mračnim grozotama i nevjerojatnim opasnostima. Ovo kultno remek-djelo nasilja, izopačenosti, ljubavi i iskupljenja hvaljenog scenarista Gartha Ennisa i obožavanog crtača Stevea Dillona, Fibra ponosno predstavlja prvi put na hrvatskom jeziku.