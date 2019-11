Ivan Anušić

Olegom Butkovićem

Josipom Bilaverom

Josipom Škorićem

Borisom Huzjanom

aktualni i novi projekti

Na inicijativu župana Anušića danas smo razgovarali o najvažnijim projektima u Osječko-baranjskoj županiji koji se odnose na prometnu infrastrukturu. U Hrvatskoj danas provodimo veliki investicijski ciklus u prometnoj infrastrukturi, vrijedan više od 20 milijardi kuna te su nam izuzetno važna i ulaganja u ovoj županiji, Osijeku i ostalim gradovima i općinama. Jedan od najznačajnijih projekata je Koridor 5c za čiju je izgradnju prije nekoliko mjeseci poništen javni natječaj, međutim u međuvremenu smo osigurali financiranje tog projekta. EBRD je potvrdio da će financirati izgradnju, pa će još ove godine biti objavljen natječaj, i to po pravilima EBRD-a, a potom krećemo u odabir izvođača radova. Vrijednost radova na Koridoru iznosi više od 700 milijuna kuna, no konačni iznos pokazat će se nakon ponuda na natječaju

Lučke uprave Osijek

obnove tramvajske infrastrukture

250 milijuna kuna

Na inicijativu župana i njegovih suradnika razmatrali smo mogućnost financiranja izgradnje podvožnjaka u Ulici L. B. Mandića vrijednog 95 milijuna kuna. Složili smo se da će Ministarstvo podržati projekt financiranja od strane EU u 85 postotnom iznosu te 15 posto Ministarstva. Nedavno smo isporučili 9 novih autobusa u Osijek, a pripremamo isporuku još osam. Razgovarali smo i o nabavi 24 nova tramvaja, projektu vrijednom 360 milijuna kuna, no nažalost obnova tramvajske infrastrukture u Osijeku još nije krenula. Zato apeliram na Grad Osijek da što prije raspišu javni natječaj jer smo prije dvije godine potpisali ugovor o bespovratnim sredstvima. U prometnoj infrastrukturi trenutno su samo za grad Osijek aktivni, u fazi pripreme ili potpisivanja projekti u vrijednosti milijardu kuna

Projekti u prometnoj infrastrukturi su od ključne važnosti za Osječko-baranjsku županiju, pa očekujemo njihovu realizaciju ili će biti u završnoj fazi do kraja ovog mandata

Laslovo - Korođ

Istina da u pripremama i provođenju projekata nastanu i određeni problemi, no uglavnom je riječ o sredstvima EU fondova za čije su korištenje predviđene temeljite i zahtjevne procedure, kako i treba biti, a to zahtjeva i nešto vremena. Na području Osječko-baranjske županije provode se najveća ulaganja u infrastrukturu od završetka Domovinskog rata. Nakon obnove, sada gradimo novu infrastrukturu, nove ceste i objekte i sve što život čini kvalitetnijim, a ovo područje privlačnijim za investiranje i rast gospodarstva, zaključio je župan.

Petrijevaca

lipnja

70 milijuna kuna

3,2 kilometra

60 milijuna kuna

Važan pravac je tzv. Podravska magistrala, odnosno državna cesta D2, pa za dionicu od mjesta Normanci do Osijeka sljedeći tjedan počinje javno savjetovanje. Vrijednost radova je 90 milijuna kuna, a nakon obnove te dionice stječu se uvjeti za obnovu državne ceste D34. Naime, ne može se istovremeno raditi obje ceste jer je nemoguće naći alternativne puteve od Osijeka prema Zagrebu. Cijela dionica D34 od Osijeka do Donjeg Miholjca je u projektiranju i tada kreće u realizaciju. Za državna cestu D213, odnosno dionicu od Osijeka do Aljmaša sljedeće ljeto raspisat će se natječaj za prvu fazu, a to je proširenje kolnika, gradnja biciklističke staze i zatvorenog sustava odvodnje čime će se povećali sigurnost svih sudionika u prometu. Do 2021. godine bi obnovili tu dionicu, a onda nastavili radove dalje od Aljmaša

Koridora 5c

100 milijuna eura

Tekst i foto: OBZ.hr

Župan Osječko-baranjske županijejučer je održao radni sastanak s ministrom mora, prometa i infrastrukturei državnim tajnikom, kao i predsjednikom Uprave Hrvatskih cestate predsjednikom Uprave Hrvatskih autocesta dr.sc.. Tema sastanka bili suprometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije.- rekao je ministar Butković.Na sastanku se razgovaralo o projektima, te o projektima u gradu Osijeku, poput, projektu vrijednom. -- rekao je ministar te zahvalio županu što potiče da se upravo ovdje na hrvatskom istoku rade tako veliki projekti.- istaknuo je župan Anušić. Naglasio je kako je na sastanku zaključeno da će se vrlo brzo raspisati natječaj za obnovu zgrade željezničkog kolodvora u Osijeku, što je potvrdio i predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture. Radi se i projekt obnove kolosijeka i kolodvora. Jučer je dogovoren i model financiranja cjelovite obnove Zračne luke Osijek.Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić rekao je da će radovi na obilaznicibiti završeni do početkaiduće godine, a projekt je vrijedan. Do kraja godine bit će objavljen natječaj za obilaznicu Belog Manastira u dužinii procijenjene vrijednosti oko, a sljedeće godine počinju radovi.- rekao je Škorić te naglasio kako se projekti pripremaju u suradnji sa Županijom.Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta dr. sc. Boris Huzjan na kraju je naglasio kako će izgradnjana području Baranje, uz financiranje EBRD-a i HBOR-a, koštati oko. Natječaj će biti raspisan do kraja ove godine, početak radova očekuje na proljeće iduće godine, a završetak radova do Belog Manastira 2022. godine. Preostalih 5 kilometara se sada projektira, izdavanje građevne dozvole očekuje krajem iduće godine i onda slijedi početak radova, pa bi cijela dionica Koridora 5c bila završena krajem 2023. godine.