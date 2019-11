Gradskom vijeću

Kulturni centar Osijek je ustanova čiji je cilj stvarati i nadopunjavati kulturni život grada te biti jedan od pokretača kulturnog razvoja Osijeka. Prijedlog da KC Osijek nosi ime Branka Lustiga višestruko je povezan s konceptom ove mlade osječke institucije - nakon teških godina postati jedan od najboljih; ponositi se svojom malom sredinom i dok živiš u onim najvećima; zadužiti svijet svojim likom i djelom - to mogu samo najbolji od nas.



Proživjeti teške godine obilježene ratom, a nakon toga oprostiti i posvetiti život širenju ideje tolerancije, ideje suživota i razumijevanja - to zaista mogu samo najveći među nama. To je mogao Branko Lustig.



Stoga, a i zbog velikog interesa javnosti, odlučili smo predložiti da u trenutku otvaranja svojih vrata Kulturni centar nosi ime Kulturni centar Branko Lustig

