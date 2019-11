Mreža žena poduzetnica Women in Adria

Tekst i foto: Pyaar

u Antunovcu je održala konferenciju s ciljemžena poduzetnica i onih koje to žele postati, kao i pokretanje dijaloga s lokalnim vlastima o specifičnostima ženskog poduzetništva i mogućnostima potpore.Direktorica Women in Adriaistaknula je kako u sferi poduzetništva žene moraju biti prkosne i ponosne, kako i kaže i sami naziv konferencije.”, istaknula je Matić te dodala kako ohrabruje broj žena koje su danas tu, a pogotovo to što je taj broj iz godine u godinu sve veći.” istaknula je Ivana Matić.Sudionice su se educirale o tome kako osigurati naplatu potraživanja i naplatiti se u slučaju neplaćanja, o čemu je govorila odvjetnica Vesna Koški. O pripremi EU projekata govorila jeiz tvrtke PJR d.o.o. O izazovima korištenja HBOR-ovih kredita kao izvora financiranja malih poduzetnika govorio je, voditelj područnog ureda za Slavoniju i Baranju.O temi kako lokalne vlasti mogu pomoći poduzetnicama s poduzetnicama su u raspravi sudjelovali, načelnik Općine Antunovac,, zamjenik predsjednika Uprave Hamag Bicro,- pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU Osječko- baranjske županije tenačelnica uprave za poduzetništvo i obrt (MINGO).Načelnik Antunovca Davor Tubanjski istaknuo je važnost poduzetništva za Općinu Antunovac, kao i za cijelu Slavoniju te dodao kako će se u proračunu za iduću godinuusmjeriti na rast ženskog poduzetništva. Istaknuo je kako je cilj stvoriti poticajno okruženje, a povratne informacije koje dobije na ovakvim raspravama su jako bitne. Poduzetnice su istaknule važnost poticaja za troškove dječjeg vrtića u lokalnim sredinama te pohvalile potez po kojem je trošak vrtića odnedavno porezno priznat trošak. Istaknule su važnost kapitala mira i tišine, koji su ženama često luksuz.Danijela Žagar osvrnula se na kritikekojeg poduzetnici smatraju štetnim.Rekla je kako će porezne mjere ići dalje. Ako se ovaj zakon pokaže štetnim mijenjat će se za dvije godine, a moguće i prije.Ivana Matić iznijela je podatak kako je poduzetnička aktivnost u Osječko-baranjskoj županiji. Konstatirala je kako podaci pokazuju da u sredinama gdje je poduzetništvo slabije razvijeno, tu vidimo više žena poduzetnica te smatra takav fenomen poduzetništvom iz nužde.Nataša Tramišak kazala je kako je zadnjih 10 godina poduzetništvo u ovoj županiji na niskoj razini, ali u posljednjoj godini bilježi sei to onih koji posluju s dobiti. “”, istaknula je Tremišak te navela što javni sektor može napraviti:,” istaknula je Tremišak.Mario Turalija u ime Hamag Bicro istaknuo je konkretne pogodnosti koje nude poduzetnicima početnicima.”, istaknuo je Turalija.