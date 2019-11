Ministarstva unutarnjih poslova

Davor Božinović

Ladislava Becea

petak, 29. studenog 2019.

Policijske uprave osječko – baranjske

prepoznavanje napuštenih i pronađenih stvari

napuštenih i pronađenih stvari

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Na temelju članka 796. Uredbe o unutarnjem ustrojstvuPotpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc.donio je odluku kojom ovlašćuje načelnika Policijske uprave osječko-baranjskeda donese Odluku o prodaji pronađenih i napuštenih stvari i putem Povjerenstava za određivanje cijene nađenih i napuštenih stvari provede prodaju.Prodaja napuštenih i pronađenih stvari, obavit će se putem javne dražbe. Prodajom će biti obuhvaćeni bicikli, mobiteli, pronađene torbice i slično.Slijedom navedenog izvješćujem vas da će se u, od 11 do 13 sati u dvorištu(Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek) organiziratis područja I. policijske postaje Osijek, II. policijske postaje Osijek, Policijske postaje Čepin, Policijske postaje Donji Miholjac i Postaje granične policije Dalj.Prepoznavanjeodržat će se u isto vrijeme u petak, 29. studenog od 11 do 13 sati i u Policijskoj postaji Đakovo, Policijskoj postaji Našice, Policijskoj postaji Belišće, Policijskoj postaji Donji Miholjac, dok će se u Policijskoj postaji Beli Manastir prepoznavanje održati 29. studenog od 9 do 12 sati.Za sve stvari koje ne budu prepoznate i vraćene vlasnicima, organizirat će se prodaja putem javne dražbe.Prodaja putem javne dražbe održat će se u subotu, 30. studenog, od 10 do 12 sati, u dvorištu Policijske uprave osječko – baranjske (Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek), kao i u navedenim policijskim postajama u Đakovu, Našicama, Belišću, Donjem Miholjcu i Belom Manastiru.