Motomrazovi

subotu, 7. prosinca 2019.

Tradicionalna akcija darivanja pod nazivomodržat će se u- okupljanje ispred prostorija MK Osijek, Ul. Sv. Leopolda Bogdana Mandića bb, Osijek u subotu 07.12.2019. godine oko 09,00 sati- po okupljanju oko 10,00 sati u organiziranom defileu motoristi kreću do Doma za odgoj djece i mladeži (Vinkovačka 61)- zatim se u organiziranom defileu ide se do Dječjeg doma Klasje (Zagrebačka 5)- zatim motoristi kreću do trga Ante Starčevića gdje će se održati darivanje i uveseljavanje djece do 12,30 sati