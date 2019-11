čitateljskog kluba

šestu godinu postojanja

Tajana Balatinac i Kristina Katušić

ljubavi

čitateljsku kulturu

zainteresiranim čitateljima

Društvo za književnost i čašu vina i Bezimeni

Vinske mušice

Klasičari

razmjena knjiga

tridesetak aktivnih članova

200 knjiga

vinoteke Vinita u Strossmayerovoj ulici

odlazak u kino

osječkom kazalištu

Vitez slavonske ravni

Ivane Šojat

sastanke u prirodi

bookclub.osijek[t]gmail[ot]com

Tekst: Andrea Delaš

Foto: Andrea Krivak, Martina Špaček

Članoviokupili su se u subotu, 23. studenoga, kako bi obilježili, aktivnog rada, čitanja i druženja.Na svakom rođendanu, pa tako i ovom, prisjetili su se svojih početaka. Članice osnivačice,, pokrenule su ovu priču iz svojeprema knjigama i želji da prošireu Osijeku te se povežu s drugimželjnim razgovora uz dobru knjigu.Prvi sastanak organizirale su očekujući maleni broj ljudi koji će biti dovoljan za osnivanje jedne grupe. No, na njihovo oduševljenje, pristigao je iznenađujuće veliki broj čitatelja različitih dobnih skupina te su se podijelili u dvije grupe kako bi u svakoj bio optimalan broj članova. Grupe su tijekom vremena dobile zanimljive nazive,. Zbog velikog interesa i dodatnih upita, samo nekoliko mjeseci od osnutka, nastaje i treća grupa,. Tijekom godina, nekoliko članova postojećih grupa prepoznali su se kao ljubitelji klasičnih djela domaće i svjetske književnosti te su osnovali i četvrtu grupu pod nazivomNakon pozdravnog govora osnivačice Tajane, sve četiri grupe su se na zabavi prisjetile svojih početaka, naziva knjiga koje su čitale u prethodnoj godini te uzbudljivih novih naslova koje imaju u planu za iduću godinu. Uslijedio je kviz koji je pripremila članica kluba, u kojem se preispitalo pamćenje svih članova o pročitanim knjigama kroz cijelu godinu, njihovim autorima, likovima i zanimljivim činjenicama.Organizirana je i, već tradicionalna,. Naime, svaki član donese na rođendan jednu knjigu, lijepo umotanu, iz svoje privatne kolekcije. Svakoj knjizi dodijeli se broj te na kraju svaki član izvlačenjem broja dobije knjigu na poklon. Nakon razmjene knjiga, članovi su, uz rođendansku tortu, vino i razgovor, nastavili svoje druženje do kasno u noć.Danas čitateljski klub broji, a od godine osnivanja pa do danas, kroz njihov klub pročitano je prekoSastaju se jednom mjesečno, svaka grupa u svom terminu, a svi sastanci održavaju se u prostorimakoja je ujedno svake godine i domaćin proslave obljetnica ovog čitateljskog kluba.Članovi nerijetko organiziraju ipogledati film snimljen prema knjizi kako bi odgovorili na vječitu dilemu, je li bolja knjiga ili film. Organizirani su i posjetina predstavubudući da je navedena Zagorkina knjiga čitana u nekoliko grupa te predstavu Unterstadt prema knjizi naše sugrađankeTijekom ljetnih mjeseci članovi kluba organiziraju svojepa tako posjećuju Kopački rit i razne zanimljive destinacije diljem Baranje.Ovaj čitateljski klub uvijek naglašava raznolikost svojih članova, ne samo zbog dobnih skupina, nego i zbog različitih profesija što dodatno omogućuje kvalitetnu raspravu i razmjenjivanje mišljenja. Sa svakim sastankom stvaraju nove uspomene, a sa svakom pročitanom knjigom i raspravom obogaćuju svoj život.Ako želite postati članom ovog čitateljskog kluba, slobodno se javite na mailnakon čega će vas članovi kontaktirati i pružiti povratne informacije o slobodnim mjestima u grupama.