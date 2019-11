Robert Seligman

šesto mjesto

finalu konja s hvataljkama

Svjetskom gimnastičkom kupu u Cottbusu

14,433 boda

Hao Wengu

Kaito Imabayashi

Nakon kvalifikacija, evo ponovno 6. mjesto, s time da je sada ocjena za desetinku veća. Stvarno sam dobro vježbao, s obzirom na okolnosti, da je kraj sezone i da nisam u top formi poslije razočaranja na Svjetskom prvenstvu… Ali, ono što si jedino mogu zamjeriti je da sam na samom kraju, na saskoku, zapeo malo za hvataljku i izgubio 3 desetinke, tako da je ocjena mogla biti veća što bi značilo četvrto mjesto. Ovako je šesti, ali ne smijem biti neskroman. Iza mene su dva odlična nastupa, podigao sam samopouzdanje i vidio da sam još uvijek u igri sa najboljima

Planiram nastaviti dalje vrijedno trenirati, ubaciti neke nove elemente, podići startnu ocjenu za jednu desetinku već na početku sljedeće godine, otputovati na ta preostala tri turnira, dati sve od sebe i vidjeti gdje će me to odvesti. Sljedeće godine me čeka i Europsko prvenstvo gdje bih opet želio ući u finale i boriti se za medalju, a u glavi imam i novi pravilnih koji dolazi nakon OI-a u Tokiju. Već sam spreman za to. Vratit ću neke stare elemente koje sam radio prije 7-8 godina, ubaciti nove i vjerujem da ću i u novom olimpijskom ciklusu i biti konkurentan za sva finala i borbu za medalje

Finale - konj s hvataljkama:

Tekst: Hrvatski gimnastički savez

Foto: GD Osijek - Žito

Hrvatski reprezentativaczauzeo jenaOsječanin je u Lausitz Areni za vježbu sa startom 6,1 ocijenjen sa. Slavlje je očekivano pripalo Kinezukoji je 44. Turnier der Meister-FIG Individual Apparatus World Cup 2019 osvojio sa 15,000 bodova. Japanacje srebrni (14,966), dok je Ukrajinac Oleg Vernajev uzeo broncu (14,866)." - rekao je Seligman nakon finala.Nastup u Cottbusu donio mu je novih 14 bodova u utrci za Olimpijske igre u Tokiju. Do sada je skupio 16 bodova u Cottbusu 2018. godine, te 12 na turniru u Dohi ove godine. Već na startu 2020. na rasporedu su posljednja tri turnira koja se još boduju za Igre - Melbourne (20-23. veljače), Baku (12-15. ožujka) i Doha (18-21. ožujka).".1. Hao Weng (Kina) 15,0002. Kaito Imabayashi (Japan) 14,9663. Oleg Vernajev (Ukrajina) 14,8664. Harutjun Merdinjan (Armenija) 14,7335. Thierry Pellerin (Kanada) 14,6006. ROBERT SELIGMAN (HRVATSKA) 14,4337. Di Tan (Kina) 14,4338. Stephan Nedoroscik (SAD) 13,700