petak, 29. studenog 2019.

prosvjed za klimu

vlastitu zaradu

ne mogu izboriti sami

Pogledajte i..

u 15 sati održat će se još jedanu Osijeku na Rondelu velikana.Ponovno prosvjeduju protiv onih koji i dalje ispred naše budućnosti stavljaju. Protiv onih kojima nije bitno kako će društvo izgledati za 10 godina pa ga zato uništavaju radi lakog profita.Prosvjeduju za one koji se za sebeTakođer, prosvjeduju za njih same. Jer i oni žele živjeti i doseći starost i da njihova djeca ne moraju za njima čistiti njihove pogreške.Pozovite sve koje znate, prijatelje, obitelj, kolege, mame, tate, bake, djedove, susjede, poznanike i nepoznanike, vrijeme je da se sadašnje generacije ujedine i bore za one buduće.