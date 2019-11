pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora

Na području Osječko-baranjske županije nalazi se 212.095 hektara obrađenih poljoprivrednih površina, za čiju su obradu i potom proizvodnju potrebni i poticaji, pa imamo 14 mjera na koje se zainteresirani mogu javiti. Na taj način pomažemo proizvođače i jačamo njihovu volju da se nastave baviti poljoprivredom te da mogu biti konkurentni, da razvijaju proizvodnju, uvode nove tehnologije. Uz mjere koje treba dati država, nastojimo kontinuirano jačati poljoprivredu kako bi ova djelatnost bila okosnica gospodarstva naše županije

Naši poljoprivrednici sve više ulažu u kvalitetu proizvoda i istraživanja kojima dokazuju sljedivost proizvoda, odnosno da proizvode na najkvalitetniji način, bez upotrebe velikih količina pesticida. Vjerujem da će nastaviti s ulaganjima, a Županija nastavlja program potpora

Radi stvaranja, poticanjei postizanjete drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske,provodi čak 1u poljoprivredi i ruralnom razvoju na svom području. I ove godine javni pozivi za dodjelu potpora objavljeni su u ožujku, a u županijskom proračunu za tu namjenu osigurano je, što se prema dinamici pristizanja zahtjeva postupno isplaćuje.Danas (21. studenoga 2019. godine) zamjenik županapotpisao je ugovore o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju s 61 korisnikom. Vrijednost tih ugovora i potpora iznosi, a potpisnici su 51 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 6 obrta, 1 trgovačko društvo, 1 udruga i 2 jedinice lokalne samouprave. Ove godine tako su potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju odobrene za ukupno 185 korisnika i u ukupnom iznosu od- rekao je zamjenik župana Goran Ivanović.Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivreduističe da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i kod ove isplate pokazala najveći interes za potpore. -- poručila je pročelnica.Danas su tako potpisani ugovori za isplatu potpora za(10 korisnika),(2),(19),(1),(1),(1),(5),(6),(1),(13) i(2 korisnika - općine Strizivojna i Kneževi Vinogradi).Intenzitet potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije je različit i kreće sevisina potpora je doi ovise o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva (mladi poljoprivrednici imaju do 50 % veće iznose potpora), broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova. Intenzitet potpora za uređenje ruralnog prostora u kojem su korisnici jedinice lokalne samouprave iznosi do 50 % prihvatljivih troškova.Ovogodišnji javni pozivi otvoreni su do 25. studenoga 2019. godine, osim Javnog poziva za dodjelu potpora za manifestacije koji je otvoren do 15. prosinca 2019. godine, no sve mjere potpora nastavit će se i 2021. godine.