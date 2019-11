23. i 24. studenog 2019.

Vikend mama, tata i beba u Portanovi

shopping s popustima

od 16 do 19 sati

natjecanje beba u puzanju

500 kuna

poklon paket ljekarne Mandis Pharm i poklon bon

200 kuna

restoranu Polaris

300 kuna

paket ljekarne Mandis Pharm

200 kuna

paket ljekarne Mandis Pharm

praznih ruku

Dm, Ciciban, Polleo, Bebimil i Podravka.

Mame, tate, bake, tete…

[Sponzorirani članak]

, stiže nam još jedan. Tijekom cijelog vikenda bit će organiziran, a u subotu 23. studenognajzabavnije natjecanje na svijetu –Mali natjecatelji bit će podijeljeni u tri starosne kategorije: do 9 mjeseci, od 9 do 12 mjeseci i od 12 do 18 mjeseci starosti, a najbrža tri puzača u svakoj kategoriji osvajaju vrijedne nagrade. Prvo mjesto donosiza shopping u Portanovi,u vrijednostiza ručak uu Portanovi, drugo mjestoza shopping u Portanovi i poklon, a trećeza shopping u Portanovi i poklonAli nitko neće otići iz Portanove! Osim diplome za sudjelovanje, svi prijavljeni dobit će poklone koji su osigurali sponzoriSvi roditelji trebaju potvrditi prijavu svoje bebe najkasnije 15 minuta prije starta utrke i preuzeti majicu sa startnim brojem. Utrka beba do 9 mjeseci starosti počinje u 16 sati, beba od 9 do 11 mjeseci počinje u 17 sati, a beba od 12 do 18 mjeseci starosti počinje u 18 sati.pripremite se za navijanje i bodrenje svojih malih puzača i ne zaboravite ponijeti igračke, bočice, ključeve od auta, daljinske upravljače, odnosno sve što će vašem mališanu pomoći da završi utrku. I ne zaboravite – važno je sudjelovati, a ne pobijediti!Sve upute, savjete, pravila i važne informacije potražite na Portanova.hr