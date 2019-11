Training Academy-a

Tekst i foto: Hrvački klub Osijek

U vojvođanskoj Kuli održano je natjecanje Serbian grappling cup na kojem su sudjelovali članovi, novog kluba koji je naslijedio. Na natjecanju koje je privukloiz 41 kluba iz 8 zemalja, Osječani nisu nastupali u punom sastavu, no uspjeh ponovnoČlanovi Training Academy-a osvojili subio je najuspješniji od njih ostvarivši prvo mjesto u kategoriji seniora B do 71 kilograma.je u kategoriji seniora A do 84 kilograma ostvario drugo mjesto. Brončane medalje osvojili su:(kategorija kadeta do 63 kilograma),(kategorija juniora do 66 kilograma) ikategorija seniora A do 71 kilograma).Iz kluba zahvaljuju sponzorima: Hale Mont, Polleo Sport, Lukenda transport, Vodovod Osijek, Zagrebačka banka, Adeo, Ante Mate, Oxylus i Bonavia Design.U novootvorenu modernu dvoranu na 1. Katu Avenue Mall-a Osijek pozivaju se svi zainteresirani na treningeza djecu i odrasle,. Sve informacije potražite na društvenim mrežama.