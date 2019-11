Kinu Urania

Cijena

Ulaznice

info[at]kinematografi-osijek[dot]hr

Dragi naši, inspiriran bajkom „Snježna kraljica“ H. C. Andersena, Disney nas je 2013. godine odveo u avanturu Snježnim kraljevstvom. Neustrašiva optimistica Anna uz pomoć gorštaka Kristoffera i nespretnog snjegovića Olafa prkosila je ledenim opasnostima dok je tragala za sestrom Elsom, čije su ledene magične moći ovile kraljevstvo u vječnu zimu. Mistična bića, neočekivani prevrati i prijateljstva te svima nam već poznati likovi se ovoga četvrtka vraćaju na velika platna u nastavku ove animirane i sinkronizirane poslastice za cijelu obitelj – Snježno kraljevstvo 2. Zašto i kako je Elsa rođena s čarobnim moćima? Odgovor na ovo pitanje progoni junakinju i prijeti njenom domu. Zajedno sa spomenutom trojkom započinje opasno ali izvanredno putovanje. Jesu li Elsine moći dovoljne da spasi svoje voljene?FilmItLoud: The Art of Film and Music je program koji povezuje 3 velika glazbena imena te donosi njihove životne priče na veliko platno. Luciano Pavarotti je fantastičan film koji diže zastor i pokazuje nam ikonu koja je operu približila ljudima diljem svijeta. Uz neke od njezinih najpoznatijih pjesama, uključujući bezvremenski klasik „Over the Rainbow“, Judy (Garland) slavi glas, sposobnost za ljubav i pravi glamour „najveće svjetske zabavljačice.“ Dugometražni dokumentarac Tusta približava nam život najvećeg frontmena ex-Yu punk-rock scene Branka Črnca Tuste, frontmana legendarnog banda KUD Idijoti iz Pule.I ovaj tjedan nastavljamo Reviju norveškog filma u sklopu programa CoolTour kina Urania (suradnja s Veleposlanstvom Kraljevine Norveške u RH), a u najavi imamo i druge filmske, ali i kazališno-glazbene događaje! Ljubitelji europske kinematografije doći će na svoje, jer nas uz Norvežane očekuju i Dani austrijske kulture u Osijeku (30.11.-4.12.), a ne propustite ni glazbeno-filmski Festival Indije (10.-12.12.).U ponedjeljak 25. studenog s početkom u 20 h u kinu Urania (ulaznica 150 kn) ćemo zajedno pjevati na rasprodanom koncertu Večer sevdalinki – reprizi tradicionalnog 14. po redu koncerta “Sevdah u Lisinskom”. Svu ljepotu sevdalinki („Žute dunje“, „Tebi, majko, misli lete“, „Emina“, „Ne klepeći nanulama“ itd.) prikazat će nam „Princ sevdaha“ Nedžad Salković uz brojne goste te orkestar maestra Dinka Mujanovića.Prosinac je vrijeme za stand up „fajt“ simboličnog naziva Kaj bre? (kino Urania, petak 6. prosinca u 20 h, cijena ulaznice 50 kn u pretprodaji te 60 kn na dan izvedbe). Spoj je to best of fora Marine Orsag (HR) i Aleksandra Perišića (SRB) s naglaskom na hrvatsko-srpske odnose.Ulaznice za sve naše evente možete kupiti na blagajni kina Urania (svaki dan od 17:30 do 21 h) te rezervirati putem maila: info@kinematografi-osijek.hr ulaznice@kinematografi-osijek.hr , telefonskog broja Uprave 205 501 (pon-pet od 9:00-17:00 sati) ili broja blagajne kina Urania 205 507 (svaki dan od 17:30-21:00 sati) te našeg Facebook profila Kino Urania & Kinematografi Osijek i grupe Kinematografi Osijek.U novome premijerno možete pogledati animirani i sinkronizirani kino hit Snježno kraljevstvo 2 i komediju Jexi, a na programu i dalje ostaju romantična komedija Last Christmas, glazbene biografije Tusta, Pavarotti i Judy te adrenalinska drama Izazivač: Le Mans '66.Od scenarista hit komedije „Mamurluk“ dolazi novi urnebesni hit Jexi, koji donosi priču o Philu i njegovoj ovisnosti o pametnom telefonu. Jexi, nova mobilna digitalna asistentica, ubrzo postaje njegov Life coach i brine se za sva područja Philovog života…baš sva. Ljubitelje brzih automobila oduševit će okršaj između Forda i Ferrarija Izazivač: Le Mans '66. - ekranizaciju istinite priče o utrci koja je Fordov GT 40 uzdigla na svjetski tron. Božićni ugođaj nam donosi i romantična drama Last Christmas, koja kao podlogu ima bezvremenske hitove legendarnog pjevača Georga Michaela.Proslavite rođendan u Uraniji i provjerite zašto svi kažu da su kod nas najbolje zabave. Posebne pogodnosti i povoljnije cijene možete iskoristiti uz studentsku, umirovljeničku i NK Osijek iskaznicu te na dječjim matinejama i obiteljskim srijedama (cijena ulaznice 20 kn), uz grupne popuste (cijena ulaznice 18 kn za grupe od minimalno 10 osoba) i poklon vouchere (10 ulaznica za 180 kn). Kako svi nakon dobrog filma obično ogladnimo, dobro nam dođe Early Birds paket uz koji za 45 kn dobijete ulaznicu za film + obrok u restoranu Lumiere.Vidimo se u kinu Urania

[Nagradna igra]

nagradnoj igri

2x2 ulaznice

film po izboru

[program možete pronaći ispod]

Četvrtak , 21. studenog 2019.

Petak , 22. studeni 2019.

Subota , 23. studeni 2019.

Nedjelja , 24. studeni 2019.

Ponedjeljak , 25. studenog 2019.

Utorak , 26. studenog 2019.

Srijeda , 27. studenog 2019.

na portalu Osijek031.com možete osvojitizaiz ovotjednog programa. Nagradnu igru možete pronaći na našoj Facebook stranici 17:45 Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA19:00 Kino klub: In Memoriam: Film it Loud: Pavarotti – Pavarotti (114 min)19:30 Jexi – Jexi (84 min) PREMIJERA21:00 Filmske biografije: Izazivač: Le Mans '66. - Ford v Ferrari (152 min)21:10 Kino klub: In Memoriam: FilmItLoud: Tusta – Tusta (109 min)17:30 Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA19:00 Kino klub: CoolTour Norveška: Revija norveškog filma: Pathfinder - Veiviseren (88 min)19:15 In Memoriam: FilmItLoud: Judy – Judy (118 min)20:30 Kino klub: In Memoriam: Film it Loud: Pavarotti – Pavarotti (114 min)21:30 Last Christmas - Last Christmas (102 min)11:00 Dječja matineja: Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA17:00 Film in Residence: Dom kulture Darda: Braven - Braven (94 min)- besplatna projekcija Udruge Đola18:00 Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA19:00 Kino klub: In Memoriam: FilmItLoud: Tusta – Tusta (109 min)19:45 Jexi – Jexi (84 min) PREMIJERA21:00 Kino klub: In Memoriam: Film it Loud: Pavarotti – Pavarotti (114 min)21:15 Filmske biografije: Izazivač: Le Mans '66. - Ford v Ferrari (152 min)11:00 Dječja matineja: Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA17:00 Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA18:45 Filmske biografije: Izazivač: Le Mans '66. - Ford v Ferrari (152 min)19:00 Kino klub: CoolTour Norveška: Revija norveškog filma: Prije snijega - Før snøen faller (96 min)20:45 Kino klub: In Memoriam: Film it Loud: Pavarotti – Pavarotti (114 min)21:20 Last Christmas - Last Christmas (102 min)20:00 Večer sevdalinki- koncert17:30 Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA19:00 Kino klub: CoolTour Norveška: Revija norveškog filma: Blizanci zauvijek: veliko putovanje - Søsken tilevig tid: Amerikareisa (76 min)19:15 In Memoriam: FilmItLoud: Judy – Judy (118 min)20:30 Kino klub: In Memoriam: Film it Loud: Pavarotti – Pavarotti (114 min)21:15 Filmske biografije: Izazivač: Le Mans '66. - Ford v Ferrari (152 min)18:00 Snježno kraljevstvo 2 - Frozen II (103 min) SINK PREMIJERA19:00 Kino klub: In Memoriam: FilmItLoud: Tusta – Tusta (109 min)19:45 Jexi – Jexi (84 min) PREMIJERA21:15 Filmske biografije: Izazivač: Le Mans '66. - Ford v Ferrari (152 min)