Branimir Mihalinec

početak općeg štrajka

Veliko vijeće Sindikata hrvatskih učitelja i Središnji odbor Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske

novi snažan pritisak

neće plaćati dane

13.000 članova

31.000 članova

Predsjednik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatskedanas je na tiskovnoj konferenciji objaviou svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj do ispunjenja zahtjeva prosvjetnih sindikata.Drugim riječima, više nema cirkularnog štrajka, odnosno štrajka po pojedinim županijama već će cijela Hrvatska svakoga dana biti u štrajku do ispunjenja zahtjeva sindikata.Odluku o općem štrajku jednoglasno su u ponedjeljak donijeliPrema riječima Mihalineca, ova odluka predstavljana Vladu da zajedno sa sindikatima počne rješavati problem te da je to odgovor zaposlenih u školama Vladi koja prijeti dau štrajku.Mihalinec je podsjetio kako su posljednju ponudu Vlade članovi sindikata i štrajkaši odbili na referendumu velikom većinom: u srednjim školama izjasnilo se prekokoji su sa 96% odbili ponudu Vlade, a u osnovnim školama izjasnilo se preko, a ponudu Vlade odbilo ih je 96,7%.Sindikati su također najavili svakodnevne prosvjedne akcije, a prva je na redu u srijedu, kada se održava Kongres EPP-a u zagrebačkoj Areni, nakon čega će se održati prosvjedi na Trgu svetog Marka i Trgu bana Jelačića.