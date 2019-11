kolege Karla

ponuda Poliklinike Lege Artis

[Sponzorirani članak]

Ovaj put obogaćeni iskustvom našegdonosimo priču oPrekrasan dan, Tara i ja bezbrižno šetamo. Dobro raspoloženi izmjenjujemo razne teme. Malo, malo komentiramo nekog prolaznika, a ja potajno, moram priznati, što se više približavamo broju 1jer prolaznice postaju sve „“. Te „zanimljive“ prolaznice zamjećuje i Tara te uz komentar da držim oči na njoj pokušava zadržati moju koncentraciju.Kakoi interes za naše zajedničke teme, zbog utjecaja u najmanju ruku zanimljive okoline postaje očigledan, počinjem lagano nervirati Taru. Svjestan još uvijek cijele situacije pokušavam kontrolirati pogled. U datom trenutku iz grma, tako reći, izlijeće moj kolegakoji kadrom hvata „“.Iskusan čovjek, no ovaj puta također vidno zbunjen utjecajem okoline, pozdravlja mene i komentira: „Na broju 3 i Tara počinje shvaćati da se radi o nekakvim. Sada već spojenih interesa nastavljamo zajedno istraživati. Pomalo rasterećen i vidno sretniji što Tara ima razumijevanja za moje trenutne „“ te zbog vanjskog utjecaja, nastavljam šetati.Situacija postaje sve ozbiljnija, a na broju 2 počinje me oblijevati znoj. Moj kolega fotograf uživio se u ulogui sa svojim fotoaparatom iz parkića, preko puta, pokušava zabilježiti. Mislim da bi danas, zbog uvjeta koji su ga snašli na poslu, u najmanju ruku trebao dobiti duplu dnevnicu.I napokon dolazimo do broja 1. Kad ono BINGO. A PANO, a na njemu odgovor – ESTETSKI TRETMANI, ESTETSKA KIRURGIJA – naravno. Pa ljudi moji, pomislim si, trebate iza mušku populaciju slabijeg srca.A kada je Tara vidjela na A PANOUnašao sam se u velikim problemima: „“ – oduševljeno će Tara.Dezorijentiran, nekoncentriran ponavljam sebi: „“ – više od riječi „“ bilo je teško i zamisliti, a kamoli izgovoriti. Naravno pristajem, a na putu do lifta (se nalazi na drugom katu) zabrinut za svoje srce molim Boga samo da imaju kardiologa jer za mene je ovoDolazimo u Polikliniku, a na recepciji nas dočekačija pojava progresivno utječe na broj mojih otkucaja. Sada je već. Tara je s njom krenula razgovarati oko tretmana filerima i oko trajne epilacije mojih leđa. Ja sam si malo sjeo i popio čašu vode iz obližnjeg automata.Malo dolazim k sebi, a ono novi šok: „" Ma bolje na tretman nego da moram na ulicu ili biti tu u čekaonici. Ako još malo ostanem ne gine mi infarkt. Znanstveno je dokazano da žene. No, za sve postoji granica, a ukoliko imate dlakava leđa kao ja, to znači da ste granicu prešli definitivno.Tara je imala novu zamolbu za mene: "" Kada me pogledala s tim svojim okicama samo sam rekao: "". Dobila je odmah svoj termin za aplikaciju dermalnih filera, anakon tretmana našli smo se u čekaonici.Zakazali smo i, a tati. Kako mi se okruženje u najmanju ruku svidjelo, odlučio sam zakazati i termi za– prilika za novu šetnju Vukovarskom.Moram priznati da je Tara u trenu, nakon tretmana filerima. Na izlazu iz zgrade Poliklinike to su zamijetili i slučajni prolaznici, a zamijetio je i Jamse Bond te okinuo nekoliko fotki Tare. Znate li tko je izašao na naslovnici kao „“?Drugi dan sam čuo da je nekog čovjeka baš iz tog parkića. Tko zna što je jadan čovjek sve preživio?P.S. Situacije i likovi su, ali je stvarna- vaskularna kirurgija (kirurgija vena – pregledi i operacije)- opća kirurgija (uklanjanje madeža bradavica, fibroma, lipoma…manjih kožnih promjena)- proktološka kirurgija (hemoroidi, fisure, fistule….)- estetska kirurgija (kompletan opus estetskih zahvata)- estetski tretmani (fileri, botoks, tretmani medicinskom dermokozmetikom, laserski tretmani pomlađivanja i rješavanja problema na koži, tretmani mršavljenja, mikrodermoabrazija, sermapen…)Poliklinika Lege Artis, Vukovarska ulica 1, OsijekViše na: Lege-artis.hr Telefon: 031 325 676