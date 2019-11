Skriveno:

Is this the real life?

Noise performans s harmonikom

Umjetnici: Petra Fohringer i Stefan Mittelböck-Jungwirth-Fohringer



Zbirka akribijski preciznih ulja na platnu „Sjećanja iz druge ruke“ Petre Fohringer bavi se temom odnosa slike i svijesti. Zbog permanentnog širenja i umrežavanja područja naše percepcije, kao i spoznaje da nas formira i određuje i neprekidno promišljanje našeg okruženja, čovjeku je sve teže definirati samoga sebe i svoje stavove.



Stefan Mittelböck-Jungwirth-Fohringer predstavlja radove nastale kao rezultat svog umjetničkog bavljenja pčelama radilicama. Instalacija „Pčele“ prikazuje saće zalivene betonom i tematizira umiranje jednog roja pčela. Performans s harmonikom u sklopu izložbe također proizlazi iz ideje transformacije koju se može vidjeti na uginulim pčelama.