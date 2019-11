Širokom Polju

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Jučer, 14. studenog oko 17 sati udogodila se prometna nesreća.U prometnoj nesreći sudjelovalo je ukupnoi to: traktor s prikolicom i tri osobna automobila. Do prometne nesreće došlo je zbogvozila s kojim je upravljao 43-godišnji hrvatski državljanin koji je udario utraktora s kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin.Neposredno nakon toga došlo je do naleta još dva osobna automobila s kojima su upravljali 27-godišnja hrvatska državljanka i 60-godišnji hrvatski državljanin. Zbog zadobivenih ozljeda prevezene su u, gdje im je pružena liječnička pomoć i konstatirane su im lake tjelesne ozljede.Za sav promet bila jebroj 7 od 18,10 do 22,35 sati zbog obavljanja očevida prometne nesreće. Promet se odvijao obilaznim pravcima.Zbog počinjenih prekršaja u cestovnom prometu policija podnosi prekršajne prijave protiv 43-godišnjaka, 42-godišnjaka, 27-godišnjakinje i 60-godišnjaka.