hrvatskih motociklista

spomenika crvenom fići, 17. studenog 2019.

16.30 h

Hrvatskom domu

Program:

Srijeda , 13. studenog 2019.

Četvrtak , 14. studenog 2019.

Petak , 15. studeni 2019.

Subota , 16. studeni 2019.

Nedjelja , 17. studeni 2019.

Ponedjeljak , 18. studenog 2019.

Dočeku Osijeku je kod. Motociklisti će tamo zapaliti svijeće u znak sjećanja na sudionike Domovinskog rata a nakon toga kreću za Tenje gdje je uosigurana večera za sve sudionike. Nakon noćenja i doručka, 18. studenog 2018. u 8 h nastavljaju prema Vukovaru kako bi sudjelovali u Koloni sjećanja.10.00 sati-Smokvica(polazak karavane iz Smokvice prema Korčuli).11.10 sati-Korčula(trajekt Dominče-Orebić).12.45 sati-Ston( priključivanje novih sudionika).14.00 sati-Osojnik(paljenje svijeća).16.30 sati-Prevlaka(Sv. Misa i blagoslov karavane).17.30 sati-Čilipi centar(paljenje svijeća).20.00 sati-Čilipi klub (večera i noćenje).07.00 sati - Doručak.08.00 sati - polazak karavane prema Pločama.10.00 sati - Ploče, riva(paljenje svijeća, priključivanje novih sudionika).10.15 sati - polazak karavane prema Makarskoj.11.15 sati – Makarska(paljenje svijeća).11.30 sati – polazak karavane prema Trilju.12.45 sati – Trilj(paljenje svijeća, ručak, priključivanje novih sudionika).14.00 sati - polazak za Sinj.14.15 sati - Sinj (paljenje svijeća, okrjepa).14.45 sati – Polazak za Knin.16.00 sati – Knin(Trg A.Starčevića, paljenje svijeća).16.15 sati – polazak za Gospić.18.15 sati – Gospić (večera, noćenje)07.00 sati –Doručak.08.00 sati –Polazak za Rizvanušu,(spomenik Velebitskim junacima, paljenje svijeća).08.30 sati – Gospić (centralni spomenik Hrvatskim braniteljima, paljenje svijeća).09.30 sati – Ljubovo (paljenje svijeća spomenik „Pobjednik“).10.30 sati – Plitvička jezera(paljenje svijeća Josipu Joviću).12.00 sati – Slunj (paljenje svijeća, okrjepa).13.30 sati – Petrinja(paljenje svijeća,ručak).15.00 sati – polazak za Sisak(paljenje svijeća).15.45 sati – polazak za Bjelovar(paljenje svijeća).18.00 sati – Bjelovar(prigodni program,večera, noćenje ).07.00 sati – Doručak.08.00 sati – Polazak za Viroviticu.09.30 sati – Virovitica(paljenje svijeća, okrjepa).10.30 sati – polazak za Garešnicu.11.30 sati – Garešnica ( paljenje svijeća, ručak).13.30 sati - polazak za Lipik (paljenje svijeća.14.00 sati – Pakrac( paljenje svijeća, okrjepa).15.00 sati – Polazak za Požegu.16.30 sati – Požega(paljenje svijeća, večera, noćenje).07.00 sati – Doručak.08.00 sati – Polazak karavane za Slavonski Brod.09.00 sati – Slavonski Brod(paljenje svijeća,okrjepa,priključivanje novih sudionika).10.00 sati – Polazak za Našice.11.15 sati – Našice(paljenje svijeća).11.45 sati – Polazak za Đakovo .12.30 sati – Đakovo (paljenje svijeća,okrjepa).13.30 sati – polazak za Vinkovce.14.30 sati – Vinkovci (paljenje svijeća, okrjepa).15.30 sati – polazak za Osijek.16.30 sati – Osijek(paljenje svijeća“Fićo“).17.00 sati – Polazak za Tenju.17.15 sati - Tenja (paljenje svijeća).17.30 sati – Tenja (smještaj, večera, noćenje).07.00 sati- Doručak.08.00 sati-Polazak za Vukovar i sudjelovanje u Koloni sjećanja do vukovarskog groblja.09.00 sati – Parking u centru Vukovara.Nakon mimohoda do groblja ručak na parkingu kraj motora. Nakon ručka smještaj u Školsku dvoranu O.Š. Blage Zadre te obilazak Bolnice i paljenje svijeća Blagi Zadri.Sve navedene satnice ovise o vremenskim prilikama. Pravo na manje izmjene zadržava organizator, ali one neće bitno mijenjati rutu ni slijed događaja.