Tekst i foto: Danijela Ivanović-Ižaković

U seminaru transnacionalne suradnje "" održanom od 6. do 8. studenog 2019. godine uu organizaciji nizozemske Nacionalne agencije, među 40 sudionika iz devet zemalja EU, sudjelovali suiz Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači,iz Ekonomske i turističke škole Daruvar teiz Elektrotehničke i prometne škole Osijek.Tema seminara bila jeu strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET).Zaključak seminara je da bi se ostvariou procesu internacionalizacije potreban je strukturiran i strateški pristup međunarodnim mobilnostima kao sredstvu za profesionalni razvoj nastavnika i ostalog osoblja.Jedna od tema bila je i „“ u kojoj nema fizičke mobilnosti nastavnika nego se međunarodni projekti ostvaruju u digitalnom obliku. Proces digitalizacije je upravo jedan od detektiranih problema za većinu nastavnika u strukovnim školama.Glavni cilj ovog seminara bio je uspostavljanje međunarodnih kontakata među europskim strukovnim školama kako bi se povećao broj mobilnosti strukovnih nastavnika i osoblja te kvaliteta istih kroz osmišljenjenastavnika i aktivnosti „“.Za sudionike je organiziran razgled Eindhovena u pratnjikoji je naglasak stavio nakompanije Philips koja je ostavila dubok trag u životu grada. Velik dio zgrada koje je kompanija napustila pretvoren je u stanove, otvorene coworking prostore i škole. Uslijedio je posjekoja ima oko. Škola djeluje u području kreativnih industrija (multimedija, dizajn i IT) u kojoj su mogli vidjeti kako rade učenici, na koji način ostvaruju ishode učenja, te s kakvom opremom i aplikacijama rade tijekom svog obrazovanja. Ova škola primjer je dobre prakse i u području internacionalizacije i u području digitalizacije. Domaćini su upoznali sudionike s ustrojem škole, zanimanjima koje obrazuju i prostorom škole smještene u nekadašnjoj zgradi kompanije Philips. Jedna od posebnosti škole je SintLucasNXT, agencija za zapošljavanje koja povezuje učenike i studente s kompanijama u kojima mogu zaraditi dodatni novac. Umjesto rada na slabo plaćenim poslovima koji nisu vezani uz njihovu struku, studenti dobivaju honorarni posao u struci koji im omogućuje dodatni profesionalni razvoj.Tijekom seminara sudionici su podijelili iskustva dobre prakse i probleme s kojima se susreću u okviru Erasmus+ programa. Kao rezultat seminara već se planiraju nova partnerstva i razrađuju nove ideje.