Noć kazališta

subotu, 16. studenog 2019.

Dječjem

kazalištu

Branka Mihaljevića

Osijeku

Program:

17:30 sati

17:45 sati

18:00 sati

19:00 sati

20:00 sati

Popratni program:

17:30 sati

17:30 sati

18:00 sati

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

17:00 sati

23:00 – 24:00 sata

18:00 sati

18:35 – 20:45 sati

18:35 sati

18:50 sati

19:20 sati

19:35 sati

19:40 sati

19:45 sati

19:55 sati

20:00 sati

20:15 sati

20:30 sati

20:35 sati

21:00 sat

22:20 – 23:00 sata

20:20 – 20:40 sati

20:40 – 23:00 sati

21:00 – 22:40 sat

21:00 – 21.20 sat

21:20 – 21.40 sat

21:40 – 22.00 sat

22:00 – 22.20 sata

22:20 – 22.40 sata

22:20 – 22.40 sata

22:00 – 22:20 sata

22:30 sata

18:00 – 18:30 sati

18:30 – 18:35 sati

22:10 – 22:30 sata

18:15 – 18:30 sati

20:50 sati

18:00 – 18:15 sati

22:50 sata

obilježit će se ui u- dvorana Dječjeg kazališta – “Noćne leptirice” – Plesna igraonica Početnica– dvorana Dječjeg kazališta – “5, 6, 7, 8” – Baletni studio Dječjeg kazališta– dvorana Dječjeg kazališta – “Sasvim obične besmislice” – Dramski studio za srednjoškolce– dvorana Dječjeg kazališta – Marija Đuričkova / Petronela Dušova: “Anica i Danica” – svečana izvedba u povodu 20. obljetnice predstave– predvorje Dječjeg kazališta – “Karaoke – Kreveljoke”, glumci Dječjeg kazališta i posjetitelji nastupaju na karaokamaUlaz na sve programe je besplatan.– predvorje kazališta – Udruga Pobjede – štand, prihod namijenjen Azilu za pse u Nemetinu– predvorje kazališta – Lions klub Mursa Osijek – štand s kolačima, prihod namijenjen građanima u potrebi– dvorište kazališta – “Kestenje pečeno ili pestenje kečeno, bitno je kako se razumije, a ne kako je rečeno” – šef Ivica i garavi pomoćnik Đole peku kestenje za naše male posjetiteljeProgram se održava u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku.- Okrugli stol (Plesna mreža hrvatske, projekt razvoj publike, moderatorica Maja Đurinović) - „NEKOLIKO VAŽNIH STVARI O PLESNOJ UMJETNOSTI O KOJIMA BI VALJALO RAZGOVARATI“ - trajanje max. 80 minuta- Kabaret „Noćni ples“- A. Pintarić, i K. Križanec - CHEEK TO CHEEK- „POTROŠAČKI KOD“ - Grgur Grgić i Dominik Karaula (Mentorica Maja Đurinović /AUK)- S. Toth - DANCING QUEEN- KANON - Irin Šime Rabar, Toni Leaković, Mihael Elijaš, Jura Ruža, Matilda Fatur, Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Marijin Kuzmičić, Silvio Švast (Mentorica Maja Đurinović /AUK)- Mitja Obed - FLAMENCO- Jana Pogrmilović - I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT- I. Medić i I. Valeri - CHICAGO OPENING-Vanja Dušić, Laura Velaco - SALSA- S. Toth – WHAT A FEELING- Kabaret plesni mozaik (Selma Mehić , Martina Terzić, Nikola Livančić i svi koji žele sudjelovati)POZORNICA- plesni film The Rain (Sweden, 2007.)Redatelj Pontus Lidberg - trajanje 25 minuta- plesna mreža Hrvatske/projekt razvoj publike i osječka plesna scena „Grad živi ples – plesne minijature“- plesni studio Shine (Martina Terzić) „Plug and play“ - trajanje 15 minuta- glazbena škola F. Kuhača, Odjel za suvremeni ples ( voditeljice Martina Terzić i Nikola Livančić) „Resonance“ - trajanje 30 minuta- (Selma Mehić AUK /mentorica Maja Đurinović) „Duh plesa nema boje“ - trajanje 13 minuta- ŠPU Fenix , „Mala“ ( bachata) – trajanje 3 minute- „OBLIVION“ - studenti 1. godine MA studija neverbalnog teatra Martina Terzić, Nikolina Odobašić, Bojan Ban i Filip Sever i komorni orkestar glazbene škole J. Runjanin iz Vinkovaca pod vodstvom prof. Blanka Brlić - trajanje 5 minuta- Plesni klub Bolero – salsa, bachata, disco fox - trajanje 10 minuta- ŠPU Feniks - „Tennessee Waltz „ (engleski valcer) - trajanje 3 minute- KUD Željezničar, folklor - trajanje 15 minuta- plesna skupina HNK u Osijeku „Fortuna“ (autor i koreograf Vuk Ognjenović) - trajanje 12 minuta- ŠPU Feniks „Za dobra stara vremena“ (Lindy-hop) - trajanje 3 minute- Mađarsko kulturno društvo Népkör - folklor - trajanje 10 minuta- „ESC ROOM“ (Plesna mreža Hrvatske/ Zagrebački plesni ansambl ) - trajanje 60 minuta- PLESNE RADIONICE- ŠPU Feniks - SALSA - trajanje 20 minuta- Plesni klub Bolero - BACHATA - trajanje 20 minutaZELENA DVORANA- Plesne radionice- radionica HKUD Željezničar- Mađarsko kulturno društvo Népkör- radionica SHINE 1 - Musical jazz theatre- radionica SHINE 2 - Street dance- radionica SHINE 2 - Street dance- adionica SHINE 3 - Dance hallSOBA ZBORA- RADIONICA FLAMENCO Mitja Obed- PROGRAM ODISEJA - Filip Sever i Bojan Ban (AUK mentorica Maja Đurinović)DVORANA 22- RADIONICA BALET-klasični balet- PROGRAM SOLO ZA DVOJE Laura Kolesarić (KUC Virovitica)- RADIONICA SUVREMENOG PLESA (Martina Terzić, Nikoola Livančić)ULAZNI FOYER- Plesni klub BOLERO- KLUPICA - Irin Šime Rabar, Toni Leaković, Mihael Elijaš, Jura Ruža, Matilda Fatur, Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Marijin Kuzmičić, Silvio Švast (AUK mentorica Maja Đurinović)PROLAZ KAZALIŠTA/ŽUPANIJSKA- ŠPU FeniksKAZALIŠNA KAVANA- RELJEF - Irin Šime Rabar, Toni Leaković, Mihael Elijaš, Jura Ruža, Matilda Fatur, Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Marijin Kuzmičić, Silvio Švast (AUK mentorica Maja Đurinović)