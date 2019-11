[22.11.2019.]

Nakon rasprodanog, kojim je na spektakularan način najavljena, publika iz cijelog svijeta si prve ulaznice za jedan od! Danasstižu prve ulaznice za EXIT, a najbrži fanovi festivala mogu ih nabaviti po, što je ušteda od čaku odnosu na njihov finalni iznos. U prodaji će biti još ipo cijeni od, koje omogućavaju pristupna glavnoj pozornici i, kao i ulaznice zana gradskoj plaži na obali Dunava, po cijeni od. Ljubitelji EXIT festivala mogu svoju ulaznicu kombinirati sa željenim smještajem u posebno skrojenim turističkim paketima koji obuhvaćaju ulaznice i smještaj, po cijeni počevši od, a sve informacije i prodajna mjesta mogu se pronaći na službenoj stranici festivalaEXIT 2.0 - Celebrating 20 Years in Unity:EXIT festival ćeiduće godine naproslaviti 20 godina svog postojanja! Na preko 40 pozornica i zona festival će okupiti neke od najznačajnijih glazbenih zvijezda današnjice, ali i nekoliko odabranih EXIT izvođača iz prethodna dva desetljeća, čiji su nastupi zauvijek postali nerazdvojan dio povijesti festivala. Pod simboličnim sloganom EXIT 2.0, festival označava početak svoje nove ere, kojim najavljuje brojne inovacije u svim oblastima svog djelovanja.Prvi izvođači za EXIT, ali i za ostale festivale u organizaciji EXIT tima, kao što su Sea Star u Umagu, Revolution u Temišvaru i Sea Dance u Budvi, bit će objavljeni uskoro. Svi ljubitelji festivala mogu očekivati neke od najaktualnijih izvođača svjetske glazbene scene u kombinaciji s provjerenim imenima, uz izuzetno veliku raznolikost glazbenih žanrova, po čemu je EXIT čuven na svjetskoj festivalskoj sceni.Nakon ovogodišnjeg, po brojnim parametrima i svog najuspješnijeg izdanja dosad, EXIT festival iduće godine, od 9. do 12. srpnja proslavit će jubilarni, 20. rođendan! Petrovaradinska tvrđava narednog srpnja bit će u centru pažnje svjetske glazbene javnosti, na kojoj će se na preko 40 pozornica i zona okupiti neki od najznačajnijih glazbenih zvijezda današnjice, ali i nekoliko odabranih EXIT izvođača iz prethodna dva desetljeća, čiji su nastupi zauvijek postali nerazdvojan dio povijesti festivala. Pod simboličnim sloganom EXIT 2.0, festival označava početak svoje nove ere, kojim najavljuje brojne inovacije u svim oblastima svog djelovanja. „Cijeli EXIT tim, kao i brojni naši prijatelji i suradnici, odlučan je da nadmaši čak i prethodne rekordne godine za nama, kako bi upravo iduća donijela dosad najbolje izdanje i jedan novi EXIT, spreman za narednih dvadeset godina!" izjavio je ovim povodom Dušan Kovačević, osnivač festivala.EXIT 2.0 - Celebrating 20 Years in Unity:Predstojeće festivalsko izdanje, kao i prateća kampanja, slavit će jedinstvo naizgled sasvim različitih fanova Exita, od pankera i metalaca do repera i rejvera, preko publike iz svih krajeva regije pa sve do onih koji prelaze i cijele oceane da bi stigli u Novi Sad i tako potvrdili zašto je popularni britanski časopis DJ Mag rekao da je EXIT "više od festivala i više od brenda, jedan pokret i kultura za sebe".Uz objavu datuma, zakazan je i početak prodaje ulaznica za petak, 22. studenog, točno u podne, kada će izuzetno ograničen broj ulaznica biti dostupan po poklon cijeni od 450 kn, što je ušteda od čak 55% u odnosu na njihov finalni iznos! Prve ulaznice se svake godine rasprodaju za svega par sati, a njihova sljedeća cijena bit će automatski podignuta nakon što najbrži razgrabe ovaj prvi kontingent. Ulaznice će se prodavati putem stranicePrvi izvođači za EXIT, ali i za ostale festivale u organizaciji EXIT tima, kao što su Sea Star u Umagu u Hrvatskoj, Revolution u Temišvaru u Rumunjskoj i Sea Dance u Budvi u Crnoj Gori, bit će objavljeni uskoro. Svi ljubitelji festivala mogu očekivati neke od najaktualnijih izvođača svjetske glazbene scene u kombinaciji s provjerenim imenima, uz izuzetno veliku raznolikost glazbenih žanrova, po čemu je EXIT čuven na svjetskoj festivalskoj sceni.