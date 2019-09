KBC Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

Početkom ovog tjednaotvorio jeu bolnicu koji se, poput bivšeg, također nalazi u, samo nešto sjevernije, niže prema Dravi.Gradnja novog ulaza dio je pripremnih radova pred početak gradnje novog. Naime, upravo na mjestu buduće zgrade vrše sekoja su većim dijelom gotova, a ostao je samo jedan manji pojas kod istočnog ulaza u KBC gdje su otkriveni ostaciArheološka istraživanja na zemljištu na kojem će se graditi budući OHBP trebala bi biti gotova tijekom listopada, no to još ne znači da će gradnjatada i započeti. Naime, izvođač radova jošjer sve pristigle ponude na javni natječaj znatno premašuju procijenjenu vrijednost radova. Pred KBC-om su dva rješenja: raspisati novi natječaj ili povećati sredstva za izgradnju OHBP-a.Podsjetimo, vrijednost projekta je, od čega sunepovratna sredstva iz EU fondova. Nova zgrada OHBP-a bit će površine 8.500 m2 i imat će energetski certifikat A. Ovim projektom će se dobitigdje će se sve usluge pružati na jednom mjestu. Novi objekt prostirat će se na dva kata, s time da će se u prizemlju nalaziti hitni prijem, a na prvom i drugom katu dnevne bolnice i dnevne kirurgije.Planirani rok za završetak radova jegodine, no pitanje je hoće li se on zbog ovog kašnjenja moći ispoštovati.