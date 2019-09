Bonton

knjiga je ili kodeks ponašanja

ponašati, izražavati, izgledati, komunicirati

nepristojnima i loše odgojenima

pravila lijepog ponašanja

Bonton za neznalice

Vještine ponašanja u privatnom i poslovnom svijetu

Građanski, poslovni & protokolarni kodeks ponašanja i komuniciranja

Pisati bez straha

Cvjetni bonton

E-bonton

Tekst i foto: Sanja Zavođa, dipl. knjižničarka

(fr. Bon Ton što znači dobar način)kojeg bi se trebao pridržavati svaki pripadnik suvremenog društva. Bontoni nas uče kako se trebau gotovo svakoj situaciji. Bonton najstrože osuđuje psovanje i vrijeđanje, jednako kao i fizičko obračunavanje. Postoje i specijalizirani bontoni čiji je sadržaj usmjeren na pojedinu situaciju, npr. Bonton u restoranu ili Bonton u kazalištu Pravila ponašanja nisu u svim dijelovima svijeta ista, stoga nisu ni svi bontoni isti. Osobe koje ne poznaju bonton ili ga se ne pridržavaju, nisu prihvaćene u svim društvima te se smatraju. Danas društvo postaje sve obrazovanije, što je utjecalo i na bonton. Od osobe se u obrazovanom društvu očekuje više od lijepog ponašanja – očekuje se opća kultura. To podrazumijeva osnovno obrazovanje te poznavanje informacija, zanimljivosti i činjenica iz opće i popularne kulture. Svaka osoba zna barem najopćenitije osnove bontona. To se uči prilikom odrastanja i podrazumijeva se kao dio odgoja djeteta. Djeca se uče ponašanju prilikom objedovanja, komuniciranja s odraslima, druženja s vršnjacima. Osobe koje smatraju da nisu usvojile osnove bontona ili svoje znanje žele proširiti, čitaju knjige bontona. Živimo u vremenu kada su stare vrijednosti i tradicija ostavljeni po strani, a na ulici i u međuljudskim odnosima vlada kaos. Ukoliko Vam je stalo do mišljenja drugih ljudi bitno je poznavatikako bi ostavili dojam fine, kulturne i otmjene osobe. Pravila lijepog ponašanja jednako se odnose i na žene i na muškarce, odnosno na dame i na gospodu.Osnove bontona uče se još u najranijem djetinjstvu tako da knjige o bontonu postoje i za djecu. Knjigapomoći će ukoliko tražite podatke o tome kako se ponašati učtivo, pristojno i obazrivo bezobzira na situaciju. U knjizi možete saznati najosnovnije smjernice za lijepo ponašanje, kako postati uzorom lijepog ponašanja, kako cijeniti prijateljstvo i odnose s partnerom… Možete, također, naučiti o odjeći, higijeni, govoru tijela, ali i osnovnoj komunikaciji, bilo da razgovarate s obitelji, odgovarate na telefon ili otvarate poklon. Možda želite pružiti smjernice nekome u svom životu kojem su potrebne upute lijepog ponašanja, a možda želite imati konkurentsku prednost u radnom okruženju... Ukoliko samo želite osvježiti ono što već znate ili si razjasniti nejasnoće oko složenosti suvremenog bontona, poput pravilâ kod korištenja novih tehnologija.U knjizi, također upoznajemo osnove lijepog ponašanja. To je knjiga o pristojnom i primjerenom ponašanju u svakodnevnim situacijama, kako u privatnom, tako i u poslovnom okruženju. Pisana je tako da Vam može postati dobar suputnik i vodič u svakodnevnim i jednostavnim situacijama. Čitajući knjigu možete saznati o kulturi stanovanja, suživotu u obitelji, kućnim ljubimcima, ponašanju u javnom prijevozu i putovanjima. Jednako tako možete naći podsjetnik prilikom organizacija zabava i proslava, o tome kako se pristojno ponašati za stolom. U ovoj knjizi jednako možete saznati kako se ponašati u veselim prigodama prilikom zaruka, vjenčanja ili rođenja djeteta, ali i jednako kako postupiti prilikom smrtnog slučaja vama bliskih osoba ili njima dragih ljudi. Odmjereno i pristojno ponašanje jest ono što ostavlja trajni trag koji se veže uz osobnost svakoga od nas. Knjiga Vještine ponašanja donosi smjernice i ponašanja u poslovnom okruženju i to od potrage za poslom, pisanja životopisa, rada sa strankama i potpunoj poslovnoj komunikaciji.Knjigaprimjeren je građanskoj komunikaciji. No, ujedno je i poslovni i protokolarni pokazatelj očekivanog pristojnog ponašanja u brojnim situacijama. U njemu su obrađene teme zajedničkog stanovanja, obiteljskog ponašanja, pravila osobne higijene, kako se ponašati u bolesti, kako telefonirati, kako se upoznavati i pozdravljati i još brojne situacije iz svakodnevnog života u kojima se pojedinac može naći. Drugi dio knjige sadrži kodeks poslovnog i protokolarnog ponašanja i komuniciranja. Ovdje možete provjeriti kako se titulira u poslovnim i protokolarnim susretima, kakva su pravila poslovne korespondencije te kakav je bonton na poslovnom sastanku, kako ugostiti poslovnog partnera, kako se odjenuti i ponašati na poslovnoj zabavi, ručku ili večeri. U ovoj knjizi, osim toga, možete pronaći i rječnik stranih riječi i pojmova koje susrećemo u ovoj zanimljivoj i poučnoj knjizi.Knjigapriručnik je o bontonu u pisanju pisama. Knjiga sadrži različite primjere za rješavanje raznih životnih situacija pisanim putem. U knjizi je gotovo stotinu pedeset primjera pisama. Uvodni dio knjige sadrži opće napomene o slovima, strojopisu, krasopisu, pisanju titula, upotrebi kratica i rečeničnim znakovima. U drugom dijelu knjige obrađene su vrste pisanih poruka, dijelovi pisama, početne i završne pozdrave, pozivnice, podsjetnice i razglednice. U trećem dijelu navedene su svakodnevne situacije u kojima se pismeno obraćamo prijateljima, znancima ili poslovnim suradnicima. Tu možete pronaći kako napisati molbu za posao, kako čestitati blagdane ili pozvati na društvena okupljanja. Posljednji dio knjige jesu primjeri i načini pisanja u posebnim prigodama, kao što su rođenja, krštenja, vjenčanja, smrt..Priručnikzbirka je savjeta o tome koje cvijeće pokloniti u kojoj prilici, kakvo cvijeće treba pripremiti prije poklanjanja i kako to isto cvijeće primiti. U ovoj knjižici možete pronaći i zbirku savjeta tko kome daruje cvijeće i koje je najprikladnije darovat. Saznat ćete i o tome da se uvijek poklanja neparni broj cvjetova kao i o tome da svaki cvijet ima svoje značenje jednako kao i boja cvijeća. Vjerojatno ste bili u situaciji kada ste poklonili cvijeće pri čemu je situacija bila neugodna; bezobzira je li se tu radilo o vrsti ili veličini cvijeća. Upravo radi toga, podsjeća vas se na bonton darivanja cvijeća, koji će vam zasigurno pomoći, a i vi ćete možda samo usavršiti svoje dosadašnje znanje. Izbor cvijeća potpuno je prepušten ukusu darovatelja. Jedino je pravilo da to budu odabrani lijepi primjerci s dugom drškom, da se mogu bez teškoća staviti u vazu. Pravilo je da ih u buketu bude neparan broj. Neka ograničenja pri izboru: buket sastavljen samo od crvenih ruža ili crvenih karanfila ne daruje se tuđim ženama. S obzirom na simboliku crvene boje može nastati nesporazum, i zato takve bukete rezervirajte isključivo za vlastitu ženu. Sve što možda o cvijeću niste znali, saznat ćete čitajući i proučavajući ovu knjigu.[img?right]http://cdn-vps.osijek031.com/slike/novosti_2019_09/2019_09_17_e-Bonton_490.jpg[/img]prvi je domaći priručnik koji donosi pravila lijepog ponašanja na društvenim mrežama. Suvremeno društvo, novi komunikacijski kanali i moderna tehnologija kao i nedostatak vremena i pojednostavljena komunikacija doveli su do potrebe o pravilima te brze komunikacije. Internet nije samo mreža računala, nego i velika zajednica ljudi. Stoga vam donosimo poželjna pravila vezana uz komunikaciju putem interneta: pripazite što šaljete u svijet. Ne samo što stvarate sliku o sebi, već utječete i na druge. Zlatno pravilo jest PPP pravilo: pročitaj/pogledaj – promisli – postavi. Na tuđim mrežnim stranicama, blogovima ili forumima ponašajte se kao pristojan gost, što podrazumijeva uljudno ponašanje i lijepo izražavanje. Bolje nikakav komentar, nego komentar koji je nikakav. Ovaj priručnik zbirka je objava korisnika s Facebooka, Twittera i drugih društvenih mreža o tome kako je primjereno komunicirati na društvenim mrežama. Kako je danas većina populacije usmjerena na takvu komunikaciju mudro bi bilo informirati se u ovoj knjizi kako komunicirati, a nikoga ne uvrijediti, ne iznijeti nepotrebno ili ući u neku raspravu bez smisla.