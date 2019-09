Osječko - baranjska županija

50 studenata i jedan

Ivan Anušić

300.000 kuna

Hrvatska ima ozbiljan problem s odljevom stanovništva i negativnim demografskim trendom, ali to nije samo specifično za Hrvatsku već praktički i za cijelu Europu kad govorimo o zemljama koje su na neki način u fazi gospodarskog i svakog drugog razvoja. Želimo biti na ekonomskoj gospodarskoj razini zapadne Europe. Istočna i srednja Europa i zemlje koje se na tom području nalaze zajedno s Hrvatskom imaju taj problem, jer veliki broj naših djelatnika, školaraca, studenata i radnika koji završe svoje škole i koji mijenjaju svoja radna mjesta odlaze u zapadnu Europu gdje su ti postoji bolje plaćeni.



Moramo biti svjesni jedne činjenice a to je da u Hrvatskoj možemo, ali se moramo potruditi, prvenstveno mi, koji vodimo lokalnu samoupravu i državu, stvoriti uvjete da radnici i studenti završetkom studija ne odlaze. Moramo postati svjesni da je Hrvatska ipak u ovom trenutku zemlja u kojoj se može zaraditi i u njoj ostati i da je ona zemlja koja ima budućnost. Jedan dio onih koji su otišli izvan hrvatskih granica živjeti i raditi u bilo koju zemlju svijeta se uspio snaći jer su neki poslovi dobro plaćeni prvenstvo u IT sektoru. A za ostale, ako ćemo uzeti u obzir način na koji se tamo živi i radi i koliki su troškovi, kada uzmemo ekvivalent s Hrvatskom, mislim da se još uvijek isplati ostati u Hrvatskoj. To je naša država u njoj živimo, tu je naš dom i mislim da su veće mogućnosti upravo Hrvatskoj, ali moramo iz naših glava potpuno maknuti taj negativan stav o nama samima u Hrvatskoj, o Slavoniji o svemu što se ovdje događa i malo objektivnije sagledavati stvari uspoređivati Hrvatsku sa zemljom u koju se odlazi bila to Irska, Njemačka, Austrija ili neka treća zemlja

Tekst i foto: Stjepan Filipović/Radio Osijek

dugi niz godina podupire potporom one koji se odluče za postdiplomske studije, a ovogodišnjim je projektom obuhvaćenodio njih došao je danas na uručenje ugovora o potpori, rekao je županOve godine izdvojeno je manje odza ovu vrstu potpore, a najveća je u iznosu osam tisuća kuna. Osječko - baranjska županija ovim potporama pokriva do pedeset posto troškova postdiplomskog studija.Odgovarajući na pitanje: kako zadržati mlade u Hrvatskoj i Slavoniji župan je rekao: "", istaknuo je župan Ivan Anušić.Ovo je još jedan od niza projekata koje županija vrlo uspješno provodi kada je u pitanju izvrsnost i poticanje izvrsnosti a poslijediplomanti su sigurno oni koji spadaju u red izvrsnih od kojih očekujemo da će danas sutra biti nositelji razvoja Osječko-baranjske županije, rečeno je na dodjeli potpora studentima.