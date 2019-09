od ponedjeljka do petka

servisne informacije

struje, plina, vode

prognoza

kinima, kazalištu

18. rujna 2019

Osijek

od 8:00 do 11:00 sati

Čepin

od 9:00 do 12:00 sati

Prognoza:

Program za kino i kazalište:

Kazalište

Kino

Prvi tjedan, 16. - 20. rujna

Događaji u gradu:

[Foto: Matej Snopek]

Tekst: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti.. Također, možete na vrijeme doznati što je trenutno u, ali i kakva će se događanja održati tog dana u našem gradu i okolici..Danas,. godine iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi u:Ulice:- Mije Kišpatića 1-5 i 12-20, Cvjetkova 29-67a i 54-68, Krstova 20-36, Crkvena 3a-21,25-61 i 36-50, Svetog Petka 41-61Ulice:- Ljudevita Gaja 19-25 i 32a-54, Psunjska 63-101,105-121 i 36-104, Bjelolasička 1-29 i 2-30, Prenjska 2-28 i 1-27, Plješivička 1-29 i 2-30, Krndije 2-12, Papuka 2-48 i 1-29Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.Djelomično oblačno vrijeme. Dnevna temperatura do 17°C. Jesensko ispiranje hidrantske mreže vodoopskrbnog sustava grada Osijeka trajat će od 16. rujna do 29. studenog 2019.Županijska Ulica, Trg Ante Starčevića, Kapucinska Ulica, Šamačka Ulica, Ribarska Ulica, Šetalište P.Preradovića, Ulica V.Hengla, Šetalište K .F. Šeper, Prolaz C.Bende, Trg L. Mirskog, Trg slobode, Vijenac Paje Kolarića, Prolaz V. Radauša, Čevapovića G., A. Kačića, I. Gundulića, Hr. Republike, L. Jagera, Sunčana, S. Radića, D. Neumana, Europske avenije, Vij. I. Mažuranića, Trg A. Šenoe, A.M. Reljkovića, Zagrebačka, Franje Krežme, K.Zvonimira, O. Keršovanija, P.kneza Branimira, D. Cesarića, Istarska, A. Mihanovića, Bartola Kašića, F. Kuhača, Park k. Tomislava, Trg J. Križanića, A. Reisnera, Sv. Ane, Trg P.I. Pavla II, Zadarska, Prolaz Leovića, A. Waldingera, P. Pejačevića, Dubrovačka, Vij. G. Zobundžije, Dubrovačka, Ružina, A. Hebranga, Rokova, Naselje A.G.Matoš, Vij. Lju. Babića, H. Hötzendorfa, Našička, Podgoračka, Ilirska, Nas. V. Nazora, Našičko naselje, S.S. Kranjčevića, Gornjogradska obala, Fakultetska- Popis događanja možeš pronaći u našem kalendaru događanja