Osjeèka televizija - Vijesti, 16.09.2019.

"Čist grad – naš ponOS", naziv je projekta informativno-edukativnog karaktera kojega će Grad Osijek i Unikom, kao partneri, provoditi do 29. travnja iduće godine. Brojne aktivnosti osmišljene su i kreirane za različite dobne skupine, s osnovnim ciljem bolje i kvalitetnije edukacije svih građana po pitanju gospodarenja otpadom. Na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost mogli su se javiti svi gradovi, a sredstva su raspoređena ovisno o veličini grada. Onima s više od 100 tisuća stanovnika bilo je namijenjeno između milijun i pol i dva i pol milijuna kuna, a činjenica da je Osijek dobio nešto više od dva milijuna, odnosno 85 posto sredstava, govori u prilog kvalitete projekta. Osmišljena je web stranica do koje se preko pametnih telefona može doći i učitavanje QR coda nazvanog #kužiškod, ali će biti i tiskanih materijala, radijskih i televizijskih emisija i sličnog.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- Antunovac – svjetli primjer- Sigurno do cilja