Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031/Google maps

Jučer je na tiskovnoj konferenciji predstavljennove,čije je geslo "", a tematski se repertoar veže uz položaj žene u društvu.Nova sezona donosi, uključujući dvije u sklopu novog programa "Scena u sceni",, a predstavila ju je intendantica HNKDramski program otvorit ćepremijera Schillerove "" u dramatizaciji i režiji Tamare Damjanović. Ta osuvremenjena tragedija bit će uprizorena u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu s kojom je HNK uspostavio odličnu suradnju.Tu je i Moliérova komedija "" u režiji Nikole Zavišića, a na repertoar HNK vraća se popularni mjuzikl "" autorskog trojca Senker-Mijučić-Škrabe koji u svom stilu režira Mario Kovač.Bivša Noćna scena postala je "" u čijem će se intimnijem ozračju izvesti dva naslova - komedija "" osječkog pisca Davora Špišića u režiji Damira Mađarića te drama Augusta Strinberga "" u režiji Aide Bukvić i koprodukciji s Kazalištem Joza Ivakić iz Vinkovaca.Glazbeni dio repertoara otvara 8. studenog premijera operete Emmericha Kálmána "" u suradnji s Operetnim teatrom iz Budimpešte, čiji autorski tim uključuje redatelja Kérenyija Miklósa Gábora te Agnes Gyarmati, dobitnicu Oscara za scenografiju. U svibnju iduće godine očekuje nas premijera opere u tri čina "" Camillea Saint-Saënsa u režiji Roberta Boškovića.Bogata je i koncertna sezona u kojoj ćemo imati tradicionalni Božićni, Novogodišnji i Uskrsni koncert te Lipanjsku opernu noć, a kao treću glazbenu premijeru orkestar HNK će izvesti simfo-rock koncert na kojem će simfonijski prearanžirati hitove skupina Metallica, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin i Guns 'n' Roses.Novost u kazališnoj sezoni su okrugli stolovi naslovljeni "?" koje su planirali organizirati triput godišnje i ugostiti najeminentnije osobe iz svijeta umjetnosti, ali i drugih područja. Moderirat će ih novinar Saša Drinić, a prva je gošća Ivana Šojat.Nova je manifestacija "" na kojoj će gostovati međunarodne produkcije i veliki klasici. Prvo gostovanje bit ćekada Slovensko narodno gledališče Nova Gorica izvodi Euripidovu dramu "Trojanke".Još jedna novost je i program festivalskog karaktera "" (čita se culture-alternative HNK) koji će fokus staviti na alternativna kazališta, a zamišljen je prvenstveno za mlade i studente koje na ovaj način HNK pokušava privući u kazalište.Zanimljivo, u novoj sezoni nema premijere predstave „" koja je svoju praizvedbu imala ljetos na Osječkom ljetu kulture, a trebala je biti postavljena u HNK u rujnu, no zbog poteškoća oko prebacivanja ambijentalne predstave na otvorenom na scenu HNK to je moralo biti odgođeno. Ipak, očekuje se da će se „Obala“ naći na programu HNK do kraja sezone.