dugoročnoj vremenskoj prognozi

mirna, duga, topla i knjižnim novitetima

jesen

hit naslove

nagradnoj igri

Slučajan susret

Frankenstein u Bagdadu

Čuvaj se prošlosti

Granica zaborava

Glavni grad

Boja ubojstva Bee Larkham

Kokain

Živoliki

Vatra i krv

Tupa bol

Carica Romanovih

Devet potpunih neznanaca

Izopačene igre

Ledeno carstvo

Priča pravoga čovjeka

Mladi papa: Težina Boga. Evanđelje po Lennyju Belardu

"Slučajan susret" Jill Mansell

Sudeći prema najavljenoj, ali i nadolazećoj produkciji, očekuje nasispunjena. Da ne dužimo,izdvojio jepristigle u Knjižnicu koji će zasigurno upotpuniti i obogatiti nadolazeće dane. Predstavljanje započinjemo naslovom kojeg ujedno možete osvojiti uRiječ je o naslovu "" Jill Mansell. Slučajno ili ne to je romantičan roman prepun humora koji se ne ispušta iz ruke. U St Carysu ljubav je u zraku, gradiću u kojem ljudi gradiću vrlo dobro znaju čuvati tajne. Muškarac kojega Clemency voli pripada drugoj. Ona mora skrivati svoje prave osjećaje ali kada pridobije za pomoć prijateljicu koja ništa ne sumnja, počinju se nizati nesporazumi. Prvi put u životu Ronana je iznevjerio njegov šarm i ne uspijeva osvojiti ženu koju želi. Čini se da mu preostaje jedino voljeti je izdaleka. Belle naizgled ima savršenog dečka, ali nešto ipak nije u redu. A onda se dugo skrivana tajna polako počinje dizati na površinu. Istina se zna pokazati na čudan način, a kada se to napokon dogodi, St Carys postat će potpuno drukčiji gradić…Inspiraciju za nagrađivani roman "", zbog kojega je kritiziran i proganjan u Iraku, Ahmed al-Saadawi je dobio radeći kao BBC-jev reporter za vrijeme tamošnjeg rata. Hadi je pijani "trgovac otpadom" koji, sakupljajući dijelove od bombardiranja unakaženih tijela, dođe na ideju da od mnoštva udova šivanjem stvori jedno jedino tijelo kako bi mu omogućio pristojan ukop. Međutim, novonastali lik nastanjuje duša čovjeka koji je netom ubijen u sektaškom nasilju te on bježi u bagdadsku noć, odlučan osvetiti ubojstvo svakog leša od kojega se sastoji. Osvetnik u svom plemenitom gnjevu kreće u obračun s kriminalcima, ali potom, žedan krvi, počne napadati i nevine civile šireći teror diljem grada. Suvremeni arapski Frankenstein antiratni je manifest, razorna kritika američke invazije i okupacije koja je ostavila katastrofalne posljedice, ali i kritika prijašnjih i sadašnjega iračkog režima.U vrijeme kad je detektiv Matt Ballard započinjao karijeru, na istom su području zabačenog i sumornog Gibbet Fena ubijena tri dječaka. Kada glavni osumnjičenik pogiba u prometnoj nesreći, prestanu i ubojstva. No Matt se nikada nije zadovoljio činjenicom što mu se krivnja nije dokazala, a crv sumnje da je pravi ubojica i dalje na slobodi ne daje mu mira. Dvadeset i pet godina poslije, Matt u neoznačenoj kuverti dobiva fotografiju koja prikazuje mjesto zločina u Gibbet Fenu. Štoviše, fotografija je snimljena prije samog zločinačkog čina. Pristižu i nove fotografije, a sve su one povezane s ubojstvima iz prošlosti kao i Mattovom intimom koju on brižno skriva od pogleda javnosti. Tada se dogodi novo ubojstvo sa svim glavnim značajkama koje to ubojstvo povezuju s onima iz prošlosti. I dok slučaj postaje sve zamršeniji, a istraga kao da tapka u mraku, sve se više nameće pitanje – ubojica se doista vratio ili je riječ o inteligentnom, opasno bolesnom imitatoru čiji je cilj uništiti Mattov život i ugled? Volite li čitati trilere, "" pravi je roman za vas.Izvanredan roman ruskog pisca Sergeja Lebedeva "" obiteljska je saga i putopis, kronika vremena i triler. Pomalo tmurna atmosfera, puno duha, nostalgije i ponešto ironije zaslužni su što je Lebedev već ovim svojim prvijencem dospio na listu deset najboljih romana The Wall Street Journala. Kad obitelj kupi vikendicu u predgrađu uz šumu, naslijedi brigu o slijepom starom vrtlaru sa susjedne parcele. Premda nije ni rođak ni prijatelj, čovjek kojeg počnu nazivati Drugim Djedom postaje autoritet u obitelji: na njegov nagovor mlada žena unatoč životnoj opasnosti odustane od pobačaja. Naizgled bezopasan, Drugi Djed ipak na suptilan način polaže pravo na dječačića, a svojom krajnjom žrtvom zauvijek zapečaćuje njihov odnos. Kad puno godina poslije, kao Djedov nasljednik, pronađe u pisaćem stolu nekoliko neobičnih figurica i dopisnice s krajnjeg sjevera zemlje, mladi čovjek ne uspijeva zatomiti poriv da istraži njegovu prošlost. No kad sazna pravu istinu, preostaje mu samo granica zaborava...Ovo je priča o jednom kontinentu, jednom gradu i njegovim stanovnicima, koji traže svoj put kroz zbrku 21. stoljeća. Ovo je briljantna i silno zabavna satira, kriminalistička priča i komedija običaja… I nipošto na kraju: ovo je lov na jednu misterioznu svinju. Prvi veliki roman o Europskoj Uniji napisao je Robert Menasse! Pet junaka i pet priča što se u nagrađivanom bestseleru "" maestralno isprepleću na ulicama Bruxelessa vode nas u samo srce europske političke jave i europskog političkog sna. Čemu Unija? Što su njezine slabosti, a što njezina snaga, i kako se u njima ogledaju povijest, sadašnjost i budućnost svake od zajednica kojima pripadamo? Pristigli sa svih strana Staroga kontinenta, noseći svako svoje nasljeđe jezika, vjere, nacije, klase, svjetonazora i iskustva – Menasseovi junaci unose ih u grad u kojemu se kali neka nova Europa. Kakvi će (a i svi mi skupa s njima) izići iz toga kotla? Prodorni pogled jednog od najznačajnijih suvremenih pisaca njemačkog jezika ni na trenutak ne skreće, niti oprašta: Menasseov talent, znanje i razorni humor u Glavnom gradu podarili su nam satiru najviše kvalitete, izvanredan roman koji nam nije mogao stići u bolji trenutak.Prekrasan, originalan roman "" autorice Sarah J. Harris, istodobno je smiješan, tragičan i hrabar. Pokušaj se ponašati normalno i održavaj kontakt očima. Ne maši rukama i ne ljuljaj se. Ne melji o svojim bojama. Što god bilo, nikome ne govori što si učinio Bee Larkham. Jasper nije običan trinaestogodišnjak. Štoviše, on će za sebe reći da je vrlo poseban. Sinestezija boji zvukove njegovog svijeta kaleidoskopom boja koje ne vidi nitko osim njega. Međutim, u petak navečer Jasper otkriva novu boju – boju ubojstva. Jasper je uvjeren da se nešto dogodilo njegovoj susjedi Bee Larkham, ali čini se da to nitko ne shvaća dovoljno ozbiljno. Boje noža i vrisaka miješaju se u njegovoj glavi i on se boji da se više ničega ne sjeća jasno. Čini se da je on jedini svjedok ubojstva, ali Jasper ne prepoznaje lica, čak ni vlastito. A teško je otkriti ubojicu kad ne raspoznajete lica…" je peti roman suvremenoga ruskog književnika Aleksandra Skorobogatova, pisan u maniri književnoga apsurdizma, nadrealizma i najviših dostignuća modernizma. Radnja prati nesigurnog i oklijevajućeg pripovjedača, ujedno i glavnog lika, po zanimanju književnika, koji izlazi na ulice Moskve s namjerom da podigne medikamente za svoje novorođeno dijete. Međutim, uskoro protagonistova mašta počne proganjati stvarnost te se likovi iz romana na kojemu trenutno radi razmile ulicama glavnoga ruskog grada prisiljavajući svoga autora na bjesomučnu igru mačke i miša s vlastitom egzistencijom, a ulog je, među ostalim, osim vlastitog razuma, i ljubav njegova života. Hoće li se izvući iz vlastite radnje, u maniri Gennetteovih metaleptičkih skokova? Originalan, halucinatoran i onirički, roman asocira na Gogolja, Bulgakova i Bretona, svojim burleskno-apsurdnim lutanjima dostojno se naslanja na Joycea i Becketta. Iza neprikrivene autoironije krije se pak egzistencijalni strah i nepremostiv jaz između umjetnika i svijeta u kojem živi.Romeo i Julija spojili su se s Mad Maxom i X-menom, a s tribina za njih navija Blade Runner. Ukratko to je fantastični roman "" autora Jaya Kristoffa. Iscrpio ju je taj poludjeli svijet. Željela je uhvatiti planet za vrat, opaliti mu šamar i vrisnuti mu da se već jednom smiri. Jer baš je toga dana u Ratnoj areni Eva ostala bez zadnje love i otkrila da svojim umom može uništiti ubojite strojeve. Zamjerila se svima, i bandama i religijskim fanaticima. I tada na rubu Krša, koji naziva svojim domom, pronađe najsavršenijeg robota na svijetu, živolikog očiju plavih poput neba kakvo je nekoć bilo. Ni slutila nije da će joj taj susret urušiti cijeli njezin svijet… Od Kalifornije je ostao samo otok pod nazivom Otpadci, gdje se tinejdžerica Eva uz pomoć svojega stroja bori protiv botova koji su prekršili Prvi zakon robotike (ozlijedili su ljudsko biće). Živoliki su najnapredniji androidi koji su ikada stvoreni, no prekršili su zakone robotike i pobili svoje stvoritelje…Znamo kako je završilo... no kako je počelo? Zapadnim Zemljama vladaju zmajevi. Vatra i gnjev caruju na svakome koraku. Opisana kao povijest kraljeva Targaryena, od Aegona Osvajača do Aegona III., "", knjiga naslovljena prema kućnom geslu te plemićke loze, zbiva se tristo godina prije događaja opisanih u serijalu Pjesma Leda i Vatre. Prije mnogo stoljeća jedina loza gospodara zmajeva, kuća Targaryen, koja je preživjela Propast Valyrije, nastanila se na Zmajkamenu. Vatra i krv dočarava nam njihov uspon, od legendarnog Aegona Osvajača, tvorca Željeznoga prijestolja, tijekom naraštaja Targaryena koji su se borili da zadrže to sjedište, sve do građanskog rata koji je zamalo zauvijek razorio njihovu dinastiju. Što se zaista dogodilo u vrijeme Plesa Zmajeva? Zašto Valyrija nakon Propasti donosi smrt svakome tko zakorači na njezino tlo? Koja su bila najgora zlodjela Maegora Okrutnog? Što se događalo u Zapadnim Zemljama dok su zmajevi vladali nebesima? Ovo su tek neka pitanja na koja odgovor daje ova kronika koju prenosi učeni meštar iz Citadele.Priču tridesetogodišnje bake koja živi u Cagliariju u doba drugog svjetskog rata, pripovijeda nam njezina unuka. Mlada, neimenovana žena prisjeća se života svoje ekscentrične, nekonvencionalne bake. Baka je tada još bila djevojka i u očima njezine okoline usidjelica. Baku upoznajemo 1943., dok američke bombe padaju na Cagliari, kao tridesetogodišnjakinju koja živi s roditeljima. Nakon što bombardiranje prestane, otac je prisili da se uda za prvog muškarca koji je zaprosi, starijeg udovca kojeg ne voli. Nakon nekoliko pobačaja suprug je pošalje u toplice gdje upoznaje strastvenog ratnog veterana. Devet mjeseci nakon povratka iz toplica dobiva dijete, a godinama poslije pokušat će ući u trag ljubavi svog života. Ponekad nam treba nešto kratko i poučno, bez posebne radnje i napetih događaja. Ponekad nam je dosta 115 stranica da nas potresu i natjeraju na razmišljanje. Roman "" progovara o ženama i njihovoj sudbini, načinu na koji su se morale prilagođavati i boriti za sebe. Pitak je, zanimljiv, na trenutke humorističan, ali prvenstveno životan, ozbiljan i toliko zarazan da ga ne možete prestati čitati." očaravajući je i dirljiv roman o životu carice Marije Fjodorovne, majke posljednjega ruskog cara. Godine 1860. srce princeze Dagmar od Danske (zvane Minnie) osvojio je ruski prijestolonasljednik, carević Nikola, sin cara Aleksandra II. Radosne zaruke prekinut će Niksina bolest. Na samrtnoj postelji od svojega brata Saše Niksa zatraži da se oženi Minnie. Saša je robusni časnik u Carskoj gardi i Minnie ga u početku ne nalazi privlačnim, no ipak pristane na vjenčanje. Udajom za ruskoga carevića Minnie prelazi na pravoslavnu vjeru i dobiva novo ime – Marija Fjodorovna. Car Aleksandar II. umire nakon atentata revolucionara te Saša postaje carem, a Marij Fjodorovna caricom. U Rusiji sve vrije od nemira pa carica želi zaštiti svoju obitelj te pomoći caru. Usto, predana je dobrotvornom radu. Nakon Sašine smrti, carem postaje njezin sin Niki. Nakon što se Nikola oženi mladom Aleksandrom, koja je pak opčinjena Rasputinom, Minnie izgubi utjecaj nad sinom." novi je roman Liane Moriarty, autorice hitova Suprugova tajna i Male laži. Jedna kuća. Devet neznanaca. Deset dana koji će im promijeniti živote. Tranquillum House luksuzne su toplice koje obećavaju potpun preporod duha i tijela. Devetero gostiju iscrpljenih gradskim životom jedva čeka zbaciti teret viška kilograma i svakodnevnih problema, zaroniti u smireni svijet meditacije i masaža vrućim kamenjem. Kilometrima od najbližega grada, bez automobila i telefona, daleko su od svijeta: jedina zabava tijekom deset dana bit će im međusobno upoznavanje i spoznaja njih samih. Njihov osobni razvoj nadzire upraviteljica toplica, odlučna žena s misijom koja je drugačija od onoga što se na prvi pogled čini. Iza glamuroznog lica Tranquillum Housea krije se opasna tajna. Devet potpunih neznanaca pojma nema što ih čeka.Kriminalistički roman "" svjetska je uspješnica autorice Angela Marsons i drugi slučaj inspektorice Kim Stone. Tijelo silovatelja, unakažena u brutalnom napadu, pronađeno je u zabačenoj ulici, a detektivka Kim Stone i njezin tim pozvani su kako bi što žurnije riješili slučaj. Međutim, Kim ne može ni naslutiti što se zapravo skriva ispod površine. Iza muškarčeva ubojice stoji zastrašujuće oštrouman sociopat, koji smrtonosnom preciznošću provodi svoje poremećene pokuse, posežući u najmračnije dijelove ljudskog uma i manipulirajući najranjivijim pojedincima. Kako se broj mrtvih povećava, Kim počinje stezati obruč oko zločinačkog genija koji orkestrira svime. Međutim, po prvi se put u životu namjerila na protivnika koji joj je ravan i kojemu ništa nije milije od suparnika vrijedna truda, suparnika kojeg će u konačnici uništiti…" srebra Naomi Novik knjiga je koja je s pravom nominirana za najprestižnije književne nagrade koje se dodjeljuju najboljim fantastičnim i znanstvenofantastičnim romanima… Da nije na vlastitoj koži osjetila grubost nepravde koju su podnosili njezini dobrodušni i pošteni roditelji, Miryem nikada ne bi preuzela obiteljski posao u svoje pragmatične ruke i otkrila moć o kojoj će se uskoro pronijeti glas i izvan granica njezina doma. Da nije okusila prostranost slobode koju donosi posjedovanje vlastita novca, Wandu bi dočekala sudbina njezine majke, iznurila bi se rađajući djecu i danonoćno služeći kakvog seoskog probisvijeta, učeći podnositi ili izbjegavati njegove šake. Da je kojim slučajem ispunila očeva očekivanja i rodila se lijepa poput svoje majke, Irina bi postala tek sredstvo razmjene, jedan muškarac bi je dao drugome u zamjenu za moć i položaj. No, odluka ovih triju djevojaka da vlastite živote uzmu u svoje ruke raskinut će unaprijed određen tijek njihovih sudbina i staviti ih na put najopasnijim demonima njihova vremena…Kada bezimeni glavni junak za četrdeseti rođendan dobije dnevnik i nalivpero od žene i sina, počinje revno zapisivati pojedinosti iz svakodnevice te sva svoja razmišljanja o životu. Vrijeme je poslije dubčekovske normalizacije u Slovačkoj, a on je obični, mali čovjek, pristojno odgojen katolik koji se učlanjuje u partiju i prihvaća baš sve prilike za osobni boljitak. Baš kada mu se na poslu osmjehne sreća i dobije promaknuće, pamet mu pomuti kolegica koja ga mami u izvanbračnu vezu… "" još je jedna književna poslastica koju nam je pripremio Pavel Vilikovský, etablirani majstor ironije, humora i parodije. Ovoga se puta opredijelio za jedan od najzahtjevnijih žanrova, dnevnički zapis, i briljantno se stisnuo u otužno ograničeni okvir svojega protagonista. Da bi dnevnik djelovao autentično, od autora zahtijeva bezuvjetnu empatiju i poistovjećivanje sa sveukupnim vrijednosnim, jezičnim i misaonim svijetom glavnog junaka. Upravo u tome leži autorov trijumf – Priča pravoga čovjeka uistinu je vrhunski izmiješan koktel lakomislenosti, nepromišljene iskrenosti i nespretnog izražavanja glavnog lika." duhovit je i meditativan tekst u kojem do punog izražaja dolazi vještina i jedinstven način pripovijedanja jednog od najvećih redatelja današnjice, nezaobilazno štivo za ljubitelje serije i one koji će to tek postati. Glavni lik Lenny Belardo prvi je američki papa u povijesti. Glavni lik Lenny Belardo prvi je američki papa u povijesti. Već na početku pontifikata Lenny se pokaže kao veliko iznenađenje za krute vatikanske strukture: neovisan je, intelektualno nadmoćan, pije dijetnu Colu, ne jede gotovo ništa, svjestan je moći koju ima nad drugima i spreman promijeniti lice Crkve. Njegov je život obilježen osjećajem napuštenosti i praznine, što utječe na njegove odnose s vjernicima i klerom. Njegova radikalna ideja o vjeri često ga navodi na kontroverzne poteze, ne oklijeva kazniti kardinale koji ne razmišljaju kao on, prezire nepostojanu vjeru svoga stada i nemilosrdan je prema grešnicima. On je mlad, zgodan, autoritaran, ciničan i arogantan revolucionar te istovremeno krhak, sumnjičav i melankoličan nekonformist.