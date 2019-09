Škola je počela

Portanova

subotu 14. i nedjelju 15. rujna 2019.

Back2School vikend

17 sati

posebno i veselo dječje poslijepodne

Calzedonia, Ciciban, Froddo shop, MobilMedia, Sinsay, s.Oliver, PittaRosso te Karting arena, Simple frizerski salon i Twister igraonica

Top Shop

NutriBullet zdrave napitke

ekologiji

500 kn, 300 kn i 200 kn

Portoš rasporedima

besplatno

Portoš ponovno u akciji

[Sponzorirani članak]

prije par dana, ali priznajte – niste stigli obaviti sav shopping na vrijeme i uvijek još nešto nedostaje… E paima rješenje i za to. Uočekuje vas još jedan val popusta i tos popustima koji nemojte propustiti. Popis popusta provjerite na Portanova.hr Dodatno, u subotu 14. rujna 2019., ustarta i jedno. Knjige i bilježnice su spremne, ali pripreme za školu time nisu gotove. Za to će se pobrinuti Portanova. U goste stižu stomatolog i oftalmolog koji će svim školarcima potpuno besplatno pregledati zubiće, odnosno vid. I ne samo to… Sve hrabre malce koji pristupe pregledima očekuju odlične nagrade za hrabrost koje im daruju trgovineUz to,će priprematiza sve male školarce kako bi ih podsjetio na zdrave navike i kako bi svi skupa dobili dodatnu energiju za bolje školske uspjehe.Djeca će uz igru učiti oi kako se brinuti o planetu Zemlji, a bit će i kreativnih radionica i natjecanja u kojima najspretnije očekuju vrijedne nagrade i tona potrošačkoj kartici za shopping u Portanovi! Portanova će dodatno razveseliti sve školarce skoji ih već sada očekuju na Info pultu Portanove potpunoAli to nije sve! Ovaj vikend je ii već od danas kreće u potragu za slučajnim posjetiteljima koje će častiti shoppingom. Budite ovaj vikend u Portanovi jer kako čujemo, Portoš se dobro pripremio i jedva čeka isprazniti novčanik…