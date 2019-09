djelatnici KBC-a

ordinacijama i operacijskim salama

5 do 12

strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara

nezadovoljstvo

tešku situaciju

Jadranka Josipović

težak i odgovoran

zapostavljeni i zanemareni

loše uvjete rada

od 1. rujna

povećanje plaće

pet dana mirenja i tri dana priprema za štrajk

od 5000 do 6.500 kuna

od 350 do 450 kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ksenija Zelenić/Radio Osijek

Jučer su zdravstvenioko podneva umjesto ubili u dvorištu ispred osječke bolnice.Riječ je o prosvjedu „“ koji se održava u više hrvatskih gradova, a organizira ga. Medicinske sestre i tehničari KBC-a Osijek prosvjedom su izrazili svojeali i solidarnost sa svim zdravstvenim djelatnicima koji već godinu i pol dana ukazuju nau zdravstvu.Sindikalna povjerenica osječke bolnicepodsjeća kako je posao medicinskih sestara i tehničara, a godinama su bili. Kao najveće probleme istaknula je, nedostatak medicinskih sestara i tehničara u bolnici, rad blagdanima, subotama i nedjeljama te nedovoljno plaćene prekovremene sate. Upozorila je i na sve važnije pitanje zaštite od napada agresivnih pacijenata koji se učestalo ponavljaju.Medicinske sestre i tehničari KBC-a Osijek stoga zahtijevaju dadobijuod sedam posto: 3% na uvjete rada i 4% na odgovornost za život i zdravlje ljudi te da se s primjenom izmjena kolektivnog ugovora krene već od 1. rujna ove godine i očekuju od Vlade da to na današnjoj sjednici prihvati.Ukoliko na sjednici Vlade ne dođe do povećanja plaća od barem 7%, slijede dogovori sa sindikalnim povjerenicima, potom slijedi. A to znači skrb samo za najhitnije bolesnike i dulje liste čekanja.Inače, prosječna plaća medicinske sestre u Hrvatskoj je, a povećanjem od 7% medicinska sestra bi dobilaviše.