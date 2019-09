Anton i Patrik Lončarić

Ivana-Antu Grgića te Fabija Ipsu

srebrnu medalju

Patrik Lončarić

Ovo je još jedan dobar uspjeh u godini mlađih seniora. Imamo i jednu brončanu medalju mlađih seniora iz 2017. Pomaknuli smo se za jedno mjesto - ista posada, lijepo natjecanje, korisno iskustvo, nova staza i Grčka napokon. Bilo je jako ugodno. I Ivan i Fabio dali su kao i mi sve od sebe, tako da je bilo prekrasno veslati tu trku

Anton Lončarić

Čujte, bilo je deset zemalja, najteži su protivnici bili Rumunji koji su i završili na prvom mjestu. Ipak su oni uvježbana posada i bili su 2. na Svejtskom prvenstvu za prave seniore, oni već imaju olimpijsku normu i na njima je da nastave dalje u tom ritmu. Gledat ćemo ih na Olimpijadi, a možda ćemo se i natjecati protiv njih. To je pitanje još uvijek otvoreno. Sretni smo što smo uspjeli ugrabiti srebro na većim natjecanjima

Jasminka Kraljević Čolić

predanosti, ustrajnosti i posvećenosti veslanju

Vrijedni su, maturirali su, upisali su fakultet i sad će biti malo rasterećeniji s terminima. Nadamo se da ćemo nastaviti i dalje kvalitetno raditi. Bili smo dosta dugo na pripremama, usklađivali smo se i mogu reći da je to jedan vrhunski rad. Kontinuirano se i planski radi od jutra do večeri i potrudit ćemo se i nastaviti tako kako bismo zadržali dobre rezultate. Ne volim uspoređivati ni Sinkoviće s Lončarićima, no sigurna sam da će osječko veslanje iznjedriti i neke nove vrhunske sportaše. Ima vrijednih i kvalitetnih klinaca, koji ne odustaju lako

sinoć su se vratili u Osijek. Uz još jednog Iktusovca,(VK Istra Pula) osvojili suna Europskom prvenstvu za mlađe seniore u četvercu bez kormilara u grčkoj Ioannini.je po povratku izjavio: "".Na pitanje kakvi su bili protivnici,odgovara: "".Iktusova trenericazahvalila je Lončarićima na njihovoj. "".