više od 464.000 učenika osnovnih i srednjih škola

318.000 osnovaca

146.000 srednjoškolaca

Ministarstva znanosti i obrazovanja

petstotinjak učenika manje

40.000 učenika

11.000 gimnazijalaca

26.500 strukovnjaka

2.500 učenika

porastao

1200 učenika više

kuhara i frizera

150.000 učenika

kurikulumima

biologija, kemija i fizika

hrvatski, matematiku i strani jezik

nove udžbenike

minimalnu naknadu

91.641 tableta

5. i 7. razreda

kalendara praznika

zimski odmor

proljetni

manje „štrebanja“ i učenja

proces učenja i razvoj kompetencija

kriterijsko ocjenjivanje

7000 učenika

886 prvašića

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Danas je započela nova školska godina 2019./2020. u koju je krenulo nešto, od čega(uključujući nešto više od 38.000 prvašića) iPrema podacima, ove je školske godine u prve razrede osnovnih škola upisanonego prošle. U prve razrede srednjih škola u ljetnom upisnom roku upisano je, od čega je nešto više od, a. Glazbene i umjetničke programe upisalo je okoU odnosu na prethodne godineje interes učenika za strukovne programe, pa je tako ove godine u prvom upisnom roku strukovne programe upisalo gotovonego prošle, a od trogodišnjih strukovnih programa i dalje je najveći interes zaOd ove školske godine učenici, njihovi roditelji i nastavnici morat će se prilagoditi na neke promjene, a najveća od njih svakako je kurikularna reforma koja će obuhvatiti oko: u 1. i 5. razredima osnovnih škola u svim predmetima, a u 7. razredima po novimpredavat će se. Reformom će biti zahvaćeni i prvi razredi srednjih škola pa će gimnazijalci po novim kurikulumima pratiti sve predmete, a strukovnjaciSvi učenici obuhvaćeni reformom dobit će; za učenike osnovnih škola udžbenike će financirati Ministarstvo, a što se tiče srednjih škola, osigurana su sredstva za udžbenike za učenike čiji roditelji primaju zajamčenu. Svi udžbenici za osnovne škole stići će do korisnika prvog dana nastave.U tijeku je također postupak nabave za. Tableti su osigurani za učenikeosnovne škole po načelu jedan učenik jedan tablet, dok će se u nižim razredima osnovne škole dobiti jedan tablet na četiri učenika za rad u školi.U novoj š.g. školama je ostavljena mogućnost izbora. Većina škola (67%) odabrala je klasičan kalendar praznika po kojemuza učenike počinje 23. prosinca i traje do 10. siječnja, apočinje 10. travnja i završava 17. travnja, s tim da nastava počinje 20. travnja.Još jedna velika promjena ječinjenica jer se fokus stavlja na sampoput rješavanja problema te logičnog i kritičkog razmišljanja. Škole će također ići u korak s vremenom pa će tako, primjerice, na satu informatike učenici više programirati i učiti o sigurnosti na internetu, na satu glazbenog će stvarati vlastite kratke glazbene brojeve, a na satu likovnog će koristiti nove digitalne alate za stvaranje animacije.Mijenja se i način ocjenjivanja i uvodi sekoje će omogućiti bolju poveznicu prema državnoj maturi, koja će isto tako imati kriterije po kojima treba ocjenjivati. Jedna od posljedica takvog ocjenjivanja je to što više neće biti hiperinflacije super odlikaša s prosjekom 5,0, najavljuju u ministarstvu.Inače, kada je o Osijeku riječ, u gradu na Dravi osnovnu školu pohađa nešto više od, od kojih je