Tekst i foto: MO Josipovac

Proteklog vikenda nau Josipovcu uz nazočnost predstavnika mjesne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova s područja Josipovca predstavljen je rezultat projektne aktivnosti pod nazivom „“ u sklopu projekta „“ koji provodiZaklada Slagalica sufinancirala je troškove obnove u iznosu od, a ostatak potrebnih sredstava prikupljeno je kroztvrtki, građana i volonterski doprinos. Projekt je trajao, ukupne je vrijednostite je u potpunosti ispunjen cilj projekta, to jest obnovljeno je krovište bungalova ŠRK „Linjak“ koji se nalazi na javnoj zelenoj površini u vlasništvu Grada Osijeka. Tijekom provedbe projekta sudjelovalo je 46 volontera, ostvareno je mnogo volonterskih sati, a krajem srpnja održana je interaktivna radionica „Kako potaknuti održivi razvoj u lokalnoj zajednici“ u suradnji Zaklade Slagalica i Mjesnog odbora Josipovac.Provedbom akcije osigurano jekorištenje javne zelene površine za različite skupine građana u zajednici, a obnovom krovišta ribičkog bungalova na posjećenom izletištu stvoreni su uvjeti za siguran boravak osoba i smještaj opreme unutar i u neposrednoj blizini objekta kao i zaštita objekta od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja, a posebno djece i mladih, polaznikakoji prostor koriste za boravak u prirodi.“. – istaknuo je voditelj projekta i član Vijeća MO Josipovac,- 11.3 Do 2030, osigurati inkluzivnu i održivu urbanizaciju i kapacitete za sudioničko, integrirano i održivo planiranje i upravljanje naseljima u svim zemljama.- 11.7 Do 2030, omogućiti dostupnost sigurnim, inkluzivnim i pristupačnim zelenim i javnim površinama svim građanima a osobito za žene i djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom.Projekt podržava zaklada C. S. Mott u okviru Programa "Globalni izazovi, lokalna rješenja" koji provodi Akademija za razvoj filantropije u Poljskoj".