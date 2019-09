Savez sportske rekreacije „Sport za sve“ Osječko-baranjske županije

Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije od 13. do 15. rujna 2019.

14. Hrvatski festival biciklističke rekreacije (FEBIRE)

Emil Pravdić

Goran Ivanović

djecu, mlade, ali i za sve rekreativce

sportsko, lječilišno, rekreacijsko i ribolovno/lovno područje

predškolce i školarce, studente i rekreativce, za obiteljske rute i rute prilagođene osobama s invaliditetom

Edukativne radionice s bontonom za ponašanje u sportu

Program:

Petak , 13. rujna 2019.

9:45 sati

10:00 sati

17:00 sati

Subota , 14. rujna 2019.

od 8:00 do 10:00 sati

10:00 sati

Nedjelja , 15. rujna 2019.

Osijek

Belišće

Beli Manastir

Tekst i foto: OBZ.hr

Najava:

u suradnji sgodine organizira. Tim povodom ispred Sokolskog centra Osijek danas (6. rujna 2019. godine) održana je konferencija za medije na kojoj su program Festivala u ime organizatora predstavili predsjednik „Sporta za sve“, glavni tajnik Športske zajednice Dubravko Ižaković te zamjenik županaBiciklistički festival je skup manifestacija namijenjenih za, a s ciljem proširivanja svijesti o važnosti kretanja i zdravog života, poticanja djece, mladih i odraslih osoba na bavljenje rekreacijskim biciklizmom sa svrhom podizanja kvalitete zdravog života. Održavanjem biciklističkog festivala organizatori ujedno žele svim sudionicima i gostima predstaviti Osječko-baranjsku županiju kaou kojem se propagira, potiče i živi zdrav život.Natjecanja će biti prilagođena dobi sudionika te će se kategorizirati za. Osim toga, organizirat će se i edukativne radionice o povijesti biciklizma, cikloturizmu kao projektu održivosti turizma, načelima i fair playu kroz projekt i aktivnosti „“ te o važnosti recikliranja kao preduvjeta zaštite okoliša.I. dan Festivala - Srednjoškolsko igralište OsijekDječja biciklijada - djeca predškolskog uzrasta- okupljanje- početakStručno-edukativna radionica - Državni arhiv u Osijeku- "Povijest biciklizma"- "Održivost turizma-cikloturizma"- "Osnivanje koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma u OBŽ"II. dan Festivala - Trg Svetog Trojstva u TvrđiPomotivna biciklijada - "Upoznavanje biciklističkih staza grada Osijeka"- Okupljanje- pozdrav organizatora i početak biciklijadeIII. dan FestivalaCentralna biciklijada FEBIRETrg Svetog Trojstva u Tvrđi- 8:00 do 9:30 sati - okupljanje, prijave i preuzimanje startnih paketa- 10:00 sati - start biciklijadeGradska uprava Belišće- 8:00 do 9:00 sati - okupljanje, prijave i preuzimanje startnih paketa- 9:30 sati - start biciklijadeNastavno-sportska dvorana Beli Manastir- 9:30 do 10:30 sati - okupljanje, prijave i preuzimanje startnih paketa- 11:00 sati - start biciklijade- Cilj: Kuća u prirodi Zlatna Greda- Osiguran ručak, piće dobrodošlice, tombola, zabavni program.- Za sve sudionike osiguran prijevoz bicikala i biciklista do mjesta polazišta