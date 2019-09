tri dana

nove školske godine

Policijska uprava osječko-baranjska

Poštujte naše znakove

Josip Perak

zajednički obilazak prometnica

problem sigurnosti djece

preventivno i savjetovati

Ivan Pakšić

preventivne i represivne aktivnosti

alkoholna pića

klađenje

ohrabrujuće i pozitivne

padu

71 prometnoj nesreći

posebnu pozornost

Tekst: Osijek031.com

Foto: PU osječko baranjska

Ostala su još samodo početkate jeorganizirala tradicionalnu tiskovnu konferenciju povodom početka provođenja akcije "“.Načelnik Postaje prometne policijeistaknuo je kako je velik dio pripremnih aktivnosti već odrađen: tijekom ljetnih mjeseci policija je sa svim subjektima koji skrbe o prometnicama organiziralaoko škola te su se uklonili uočeni nedostatci, iscrtavali su se pješački prijelazi tamo gdje je to potrebno, postavljali su se novi prometni znakovi itd. Policija će također pregledati sve autobuse kojima se djeca voze u i iz škole.Po početku nove školske godine, policija će posjetiti sve osnovne škole, sve prve razrede, kao i sve roditeljske sastanke gdje će roditeljima ukazivati naškolske dobi, a posebice prvašića. Važno je djelovatiroditelje kako naučiti djecu da sigurno dođu do škole i vrate se kući., voditelj prevencije PU osječko-baranjske, istaknuo je kako će tijekom rujna policija intenziviratina lokacijama na kojima se okupljaju mladi. Posebice će se pratiti kafići, trgovine i objekti igara na sreću te će se pratiti poslužuju li ugostiteljiosobama mlađim od 18 godina, prodaju li im trgovci alkohol i cigarete te da li vlasnici objekata s igrama na sreću dopuštajumaloljetnicima.Perak je iznio i nekepodatke. Naime, broj djece koja su sudjelovala u prometnim nesrećama na području Osječko-baranjske županije je u. Prema podacima policije, pretprošle školske godine djeca u dobi od 6 do 14 godina sudjelovala su u, a prošle školske godine u njih 53, što je pad za 25%. Broj djece ozlijeđene u prometnim nesrećama manji je za 34%.Kako bi se takvi pozitivni trendovi nastavili, iz policije apeliraju na vozače da obratena djecu kao najranjivije sudionike u prometu jer se prometne nesreće mogu spriječiti, ali se ne mogu ispraviti.