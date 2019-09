12. Weekend Media Festival

od 12. do 22. rujna 2019.

domaće glazbe i izvođači s Balkana

12. Weekend Media Festivalu

Tonči Huljić, Severina, Stefan Đurić Rasta i Relja Milanković Reksona

Ko to tamo peva?

Oni koju su znali napraviti hitove prije digitalizacije, znaju i sada. Internet nam je dao širinu i omogućio da dođemo do publike do koje prije nismo mogli, iako mislim da do 30-te godine ljudi slušaju što žele, a nakon toga dođu na moj teren

Tonči Huljić

Severina

Upravo ti novi trendovi kao što su YouTube, Deezer, Spotify, ali i društvene mreže nama glazbenicima pomogli su da se naš glas, tj. pjesma može čuti u svakom kutku svijeta. Naravno da još uvijek postoji ona publika koja voli fizički CD, ali današnja generacija cijeli svijet promatra kroz ekran svog pametnog telefona pa tako i glazbu. Današnjoj publici ne možete nametnuti što će slušati, jer je i dalje najbitnija pjesma. Bila ona na CD-u, vinilu, YouTubeu ili pak na nekom streaming servisu, pjesma je ta s kojom mi glazbenici ostvarujemo emotivnu povezanost sa svojom publikom koja se na kraju vidi ili ne vidi na koncertima. Kako sam oduvijek eksperimentirala u glazbi i istraživala nove stilove, logično je da sam istraživala i nove kanale komunikacije sa svojom publikom, što se na kraju pokazalo ispravnim. Jako se veselim novim stvarima koje dolaze

Stefan Đurić Rasta

Relja Milanković Reksona

Ovaj panel je prostor, gdje će moj glas kao predstavnika 'novog vala moći donijeti nova iskustva, educirati, a samim time i upotpuniti sliku današnje glazbene scene u regiji zajedno s ostalim sudionicima panela i tome se izuzetno radujem

Stefan Đurić Rasta

Relja Milanković Reksona

Jako se radujem što ću na Weekendu imati priliku demistificirati uzroke promjena na regionalnoj glazbenoj sceni, njihov značaj kao i puteve kojim će nas te promjene voditi u budućnosti

od 19. do 22. rujna 2019.

Program:

Panel diskusije

Predavanja

Weekend istraživanja

Weekend radionice

održat će seu Rovinju. Kako su novi žanrovidospjeli do rasprodanih klubova diljem regije i milijunskih pregleda na YouTubeu? Je li ta vrste glazbe postala mainstream i kako su digitalne platforme oblikovale trendove u industriji raspravljat će navodeći ljudi glazbene scene Balkana:Na paneluNovi val glazbenih trendova u regiji govorit će se o vrtoglavoj popularnosti novih žanrova domaće glazbe i digitalizaciji glazbene industrije. Analizirat će se i kako se snalaze oni koji vladaju estradom desetljećima u vrijeme kad je YouTube trending relevantniji od top lista, a Instagram bitniji od svih novina.“, rekao jeističe kako su razvojem novih tehnologija unatrag deset godina zavladali i novi trendovi u glazbenoj industriji. „“, izjavila je Severina.Autoru i glazbeniku Tončiju Huljiću i regionalno popularnoj Severini, u raspravi će se pridružiti srpski reper i autor, osnivač diskografske kuće Balkaton, te, producent i suosnivač izdavačke kuće Bassivity Music. Online glazbene platforme otvorile su i nacionalne granice, pa smo dobili i nove regionalne zvijezde te nove žanrove koje sluša cijeli Balkan.“, kazao jeje istaknuo: „“.Je li digitalizacija dobro ili loše utjecala na standarde glazbene industrije, koliki je zapravo utjecaj radijskih top lista otkad smo dobili glazbene platforme i jesu li novi žanrovi podjednako popularni i u tradicionalnim medijima doznajte na Weekendu od vodećih ljudi glazbene scene Balkana. Neki su je kreirali, neki su na njoj najuspješniji, a neki i najdugovječniji akteri.Ovogodišnji 12. Weekend Media Festival održava, u Rovinju, a osim po zanimljivim predavanjima te provokativnim i konstruktivnim raspravama o trendovima u medijskoj industriji, poznat i kao mjesto najbolje zabave.1. Ko to tamo peva? | Novi val glazbenih trendova u regijiZašto mladi slušaju Bubu Corellija, Jalu Brata i Rastu, kako do milijunskih klikova na YouTubeu te kako nastaje glazba u digitalno doba – raspravljaju najutjecajniji ljudi i najveće estradne zvijezde balkanske glazbene scene.2. Svi predsjednikovi ljudiVodeći ljudi hrvatskih medija i PR-ovci koji se bave političkom komunikacijom diskutiraju o tome koliko dobro/loše komuniciraju hrvatski političari.3. Kako zadržati najbolje kada svi žele otići?Kako u uvjetima histerije oko toga da svi žele otići iz Hrvatske zadržati najbolje zaposlenike i stvoriti poslovno okruženje koje privlači najbolje talente – rasprava HR direktora i čelnika najuspješnijih kompanija.4. #agencylife – struka u očima javnosti?Tržište je sve konkurentnije, javnost sve osjetljivija na reklame, klijenti sve zahtjevniji, talenata sve manje – kako do dobrog agencijskog rada u takvim okolnostima?5. Gubitak povjerenja u masovne medijeUrednici vodećih regionalnih medija raspravljaju zašto pada povjerenje građana u medije i koje su posljedice za društvo. Kako smo došli na mjesto rekordera u EU po broju građana koji izbjegavaju vijesti?6. Mark izdrži! Kako će Zuckerberg&friends preživjeti globalni techclash?Regulatori se natječu kako što više kazniti američke tehnološke divove. Kada će histerija prestati i tko će pobijediti u globalnom tech ratu?7. Kako preživjeti seks, laži i nekretnine?Novinari koji prate politiku izdvojit će najveće komunikacijske promašaje i objasniti ulogu medija u otkrivanju afera aktera političke scene.8. Google vs. Huawei kao proxy rat za 5G između SAD-a i Kine – na čijoj ste strani?Američki predsjednik Trump zabranio je Huawei u Americi. Koja je pozadina cijele priče, gdje stoji Europa i koje su posljedice ovog globalnog sukoba?9. A brave new world – how will the TV world transform?Netflix i Internet dramatično su promijenili cijeli TV eko sustav. Kako se to prelijeva na našu regiju? Gdje ćemo gledati nogomet, a gdje domaće serije? Tko su ključni igrači i kako će tržište izgledati za godinu dana?10. Streaming Wars – Europa uzvraća udaracNetflix i drugi američki servisi dominiraju svijetom streaminga i sadržaja. Ali i Europa je odlučila uzvratiti udarac. Kako izgleda europski odgovor? Tko će predvoditi domaće snage? Hoće li regija sudjelovati i na čijoj strani?11. Od King's Landinga do McMafije – zašto globalne TV i filmske produkcije biraju region?Zašto globalne TV produkcije sve više biraju regiju za snimanje najpoznatijih serija i filmova te što moramo napraviti da od toga napravimo ozbiljan business?12. Povratak otpisanih ili kako doživjeti stotu?Iako je već 12 godina, otkako je Weekenda, pokušavamo pokopati, televizija se ne predaje. Što moramo napraviti da od toga razvijemo ozbiljan business?13. Data vs. Insights – jesu li nas podaci učinili pametnijima?Doba vladavine podataka je obećavalo mnogo. Jesu li očekivanja ispunjena? Znamo li dobiti kvalitetne insighte iz podataka koje skupljamo? Skupljamo li previše podataka s kojima onda ne znamo što dalje?14. Fintech Rules!Fintech manija je zahvatila Hrvatsku. Koliko nas koristi Revolut, zašto je Keks Pay uspješan, što donosi novo telekom bankarstvo i kakve nas sve inovacije čekaju zahvaljujući novoj EU regulativi?15. Digital wellbeing – kako kvalitetno živjeti u digitalnom dobuEkrani su svugdje oko nas. Možemo li zamisliti život bez njih? Trebamo li zamisliti život bez njih? Kako preživjeti vikend bez mobitela i kako stvarno napraviti digitalni detox?16. AI: Kako će proći čovjek?Trebamo li se diviti umjetnoj inteligenciji ili ona predstavlja opasnost za život čovjeka na koji smo navikli?1. Jean-Claude BiverSpasitelj švicarske industrije satova i jedan od najpoznatijih europskih biznismena u industriji luksuznih brendova prvi put u regiji otkriva tajne vođenja luksuznih brendova.2. Ranko RajovićRegionalni autoritet i zvijezda u području odgoja i obrazovanja djece u digitalno doba održat će predavanje „Djeca i digitalno doba: kako igrom razvijati djetetov IQ?“.3. Rena Effendi, National GeographicNagrađivana fotografkinja National Geographica s inspirativnim pričama o životima malih ljudi diljem svijeta.4. Sarah Marshall, VogueKako se legendarni magazin transformira te kako Vogue gradi publiku kroz dubinsko razumijevanje njihovih potreba?5. Sara Fischer, AxiosZašto Trump počinje dan s tvitom gdje proziva njenu medijsku kuću i kako je njezin newsletter postao svakodnevno štivo medijskih profesionalaca diljem svijeta?6. Valeria Adani, IdeanKako da korisničko iskustvo prestane biti samo PR priča?7. Jörg Riommi, Publicis GroupeKako funkcionira kreativnost u doba podataka i algoritama?8. Mark Kingston, ViacomGlobalne medijske kuće savršeno monetiziraju svoj sadržaj na niz načina. Kako funkcionira gotovo pa znanstveni pristup američkog Viacoma?9. AJ Coyne, BBDO AustraliaOsim što vodi sve Mars brendove u Australiji, AJ je napravio i sjajnu kampanju s Davidom Attenboroughom s kojom pokušavaju pomoći ugroženim vrstama životinja.10. Raido Soom, Postimees GrupaJedan od čelnika najveće baltičke medijske kuće ispričat će kako su mediji u Estoniji integrirali redakciju, razvili niz lokalnih medija i našli poslovni model u kojem prihodi opet rastu.1. Biramo najboljeg političkog PR-ovcaNovinari koji prate rad hrvatske političke scene u najvećem istraživanju ocijenili su rad PR stručnjaka s kojima svakodnevno rade – na Weekendu objavljujemo tko je najbolji!2. Employer branding istraživanjePrezentiramo rezultate istraživanja među najvećim hrvatskim kompanijama o tome što rade da zadrže najbolje zaposlenike i privuku nove talente.1. Pics or it didn’t happen!Kako dobro fotografirati mobitelom?2. Weekend formatira radio: Ed Sheeran vs. Petar GrašoKako funkcionira formatirani radio?