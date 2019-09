Grad Osijek

dvije high-tech tvrtke

tvrtka aconno GmbH

IoT Solution Provider

Internet of Things

certificirani software i hardware

Vodafone, Telekom, Telefonica, SAP, Bosch i Siemens

softverskog partnera Troida

Narrow Band IoT

Zagrebu i Osijeku

Novim zaposlenicima nudimo privlačna primanja, rad na najnovijim tehnološkim platformama i gorućim tehnološkim temama u iznimno kreativnom okruženju, suradnju s aconnom u Njemačkoj te s lokalnim i međunarodnim partnerima. Zaposlenici podružnica u Hrvatskoj i Njemačkoj usko će surađivati. Poticat ćemo ih da rade i u drugim poslovnicama, primjerice, zaposlenici iz Düsseldorfa u Osijeku, Osječani u Zagrebu, stručnjaci iz Zagreba u Njemačkoj. Ovom praksom povećat ćemo povezanost timova, a zahvaljujući tome i najmodernijim metodama komunikacije, aconno će unatoč udaljenostima, poslovati kao jedan tim.

Miroslav Šimudvarac

Combis d.o.o.

aplikativnih, komunikacijskih, sigurnosnih i sistemskih rješenja

Grad Osijek prepoznajemo kao jako dobrog potencijalnog partnera, koji će nam pomoći da u Osijeku razvijemo svoj budući centar. Prepoznali smo grad koji je sklon tehnološkim i sveučilišnim kapacitetima te može biti odličan „bazen“ za popunjavanje kadrova koje ćemo koristiti kao integralni dio našega tima, prvenstvo za razvoj novih tehnologija kao što su Big Data, RTI, Benchlink i slično. Naš projekt vezan je uz znanja i kompetencije koje postoje u Osijeku, kao i povezivanje budućeg centra kroz IT zajednicu. Veselimo se što imamo priliku raditi u Osijeku i ovdje otvoriti našu poslovnicu

Hrvoje Išek

Zoran Božičević

Uz pomoć Grada želimo učiniti da ta scena raste i napreduje te smatram da Combis kao tvrtka koja intenzivno radi na novim tehnologijama, ima razloga i potrebu otvoriti svoju podružnicu. Ona će prvenstveno biti orijentirana na rizični razvoj i na nove tehnologije. U suradnji s osječkim tvrtkama i akademskom zajednicom možemo puno napraviti. Razvijanje smart city rješenja, ali i druge nove tehnologije koje su spomenute strateški su nam važne

pozitivan trend

Ericsson Nikola Tesla, Rimac automobili, Span, Five

RT-RK

Boris Piližota

Osijek je prepoznat kao regionalno središte IT industrije, ali sve češće i na međunarodnoj razini. Tako je i međunarodna tvrtka Combis prepoznala grad Osijek kao mjesto gdje žele proširiti i nastaviti poslovanje te nakon Zagreba svoja vrata otvoriti i u Osijeku. Plan tvrtke Combis je usmjeren na izgradnju smart city software rješenja, ali i moramo reći da je to iskorak u etabliranju Osijeka prema regionalnom IT centru i grada koji ima iznimnu perspektivu. Combis će surađivati s našim tvrtkama, očekuje se do kraja godine početak rada i zapošljavanje do 20 djelatnika

Ove godine imamo poduzetničke mjere isključivo za IT sektor, gotovo 4 milijuna kuna. Jedan dio usmjeren je na zapošljavanje u IT sektoru, a drugi kroz projekte koje mogu prijaviti na javne pozive. Sljedeći javni poziv bit će raspisan početkom listopada ove godine. Nama je cilj da se sva sredstva iz poziva potroše što će nam biti dodatni signal da u narednim godinama osiguramo još više sredstava

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr, Aconno GmbH

privukao je joškoje će u dogledno vrijeme otvoriti svoje poslovnice u gradu na Dravi.Prva od njih je njemačkakoja kaoi stručnjak za IoT, svojim klijentima nudi gotoveproizvode, ali i druga rješenja skrojena prema mjeri klijenta.Tvrtka aconno razvija, prvenstveno povezive senzore te aktivno istražuje nove ultra low power tehnologije. Lista aconnovih klijenata uključuje niz međunarodnih kompanija kao što su, čitav niz srednjih i manjih tvrtki, startupove, makere i fakultete diljem Europe i sjeverne Amerike.aconno je prije dvije godine zaposlio manji broj stručnjaka u zagrebačku podružnicu, a sve kako bi s vlastitim timom provjerili učinkovitost razvoja proizvoda na daljinu. Taj prvi hrvatski aconno tim, korištenjem hardwarea koji je razvijen za tu svrhu, uspostavio je prvu komercijalnuvezu u Hrvatskoj, čime je aconno postao jedan od predvodnika u razvoju i korištenju novih IoT mrežnih tehnologija.Sljedeći korak tvrtke accono jest otvaranje nove podružnice u Hrvatskoj te ureda uza razvoj i vlastitu proizvodnju. Jedan od motiva je novim zaposlenicima ponuditi obećavajuću perspektivu u Hrvatskoj te na taj način pomoći u zaustavljanju iseljavanja mladih i obrazovanih ljudi. Kratkoročan cilj accona jest zaposliti 10 suradnika u Zagrebu i 5 u Osijeku, a dugoročan zaposliti 40 novih suradnika u razvoju i 30 u proizvodnji.“, izjavio je direktor aconnaDruga tvrtka koja otvara svoju podružnicu u Osijeku je, vodeća međunarodna ICT tvrtka usmjerena na razvojRiječ je o najvećem hrvatskom ICT sistem integratoru i vodećem regionalnom pružatelju IT usluga koji je prisutan na tržištu više od 25 godina, a usmjeren je na razvoj aplikativnih, komunikacijskih, sigurnosnih i sistemskih rješenja te pružanju usluga. Iskustvo i kvaliteta spomenute tvrtke jasno je vidljiva kroz razvijanje i savjetovanje informatičko-aplikativnih-komunikacijskih rješenja na više od tisuću projekata u Hrvatskoj i inozemstvu.“, istaknuo je. predsjednik uprave tvrtke Combis d.o.o., direktor sektora za razvoj i implementaciju aplikativnih rješenja, istaknuo je kako je upoznat s potencijalom IT scene i razvojem Osijek Software Cityja.“, istaknuo je Božičević.Combis d.o.o. nastavljadolazaka domaćih i stranih tvrtki koji su u Osijeku odlučili otvoriti svoje poslovnice. Neki od njih su, ali i institutiz Novog Sada, koja u svom uredu u Osijeku ima gotovo sto zaposlenika, potom francuski gigant Atos, njemačka tvrtka UHP digital i mnogi drugi.Zamjenik gradonačelnikaistaknuo je kako je svaka nova IT tvrtka odskočna daska za daljnju promociju tehnološke orijentiranosti našeg grada.“, istaknuo je Piližota.Kao dokaz da se neće stati samo na ovome, zamjenik gradonačelnika najavio je i skore mjere i pozive za ulaganja u budućnost.“, zaključio je Piližota.